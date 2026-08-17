Los bonos argentinos vuelven a caer en Nueva York y el riesgo país supera los 480 puntos Los títulos soberanos registran bajas de hasta 0,4% en Wall Street, mientras el indicador de JP Morgan avanza 1,6%. Los ADRs operan mayormente en alza, con YPF a la cabeza. Por Agregar C5N en









Los bonos argentinos vuelven a caer en Nueva York y el riesgo país supera los 480 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares profundizan este lunes su tendencia negativa en Wall Street y llevan al riesgo país por encima de los 480 puntos básicos. La jornada se desarrolla sin actividad en el mercado local debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los títulos de deuda argentina muestran retrocesos generalizados de hasta 0,4% en Nueva York. En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan sube 1,6% y se ubica en 483 puntos básicos. Con este avance, el indicador acumula una suba superior al 12% durante agosto.

La baja de los bonos se produce en un contexto de retroceso de los principales índices de Wall Street. El Dow Jones pierde 0,4%, mientras que el S&P 500 cede 0,2% y el Russell 2000 baja 0,3%. El Nasdaq, en cambio, opera con una mejora del 0,1%.

La Bolsa porteña retomará sus operaciones este martes 18 de agosto, luego del feriado. Las liquidaciones correspondientes a la jornada sin actividad local quedarán trasladadas al próximo día hábil.

Los ADRs operan en alza A diferencia de los bonos, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York presentan una tendencia mayormente positiva. YPF lidera las subas con un avance de 4,2%, seguida por Banco Macro, que gana 2,6%, y Edenor, con una mejora del 1%. Loma Negra se mueve en sentido contrario y pierde 1,1%.

En el mercado cambiario, el dólar cripto se negocia en torno a los $1.582,48, con una baja marginal de 0,03%. El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, permanece en $1.963, de acuerdo con el cierre del viernes.