17 de agosto de 2026 Inicio
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¿Le bajan el pulgar? El delantero que busca Barcelona ante la difícil negociación por Julián Álvarez

Tras la salida de Ferran Torres, el conjunto culé sigue buscando otro atacante, pero ante la traba en el pase del argentino, ya apuntó a otro futbolista.

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Según El Chiringuito

Según El Chiringuito, Barcelona podría apuntar a Gyokeres ante la demora en la llegada de Julián Álvarez.

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Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid, y ante el deseo de mudarse a Barcelona ¿quedará trunca? Es que según trascendió, por su demora, el conjunto culé ya busca un posible reemplazante.

Julián Alvarez, Marcos Llorente y Álex Baena volvieron al Atlético de Madrid después de las vacaciones tras jugar la final del Mundial 2026.
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El periodista José Álvarez de El Chiringuito, explicó que el Barsa apura los trámites para lograr un acuerdo con el delantero Viktor Gyokeres del Arsenal y que, en las próximas horas, se convierta en otro futbolista en sumarse a la lista de opciones para el goleador que pide Hansi Flick, teniendo en cuenta que recientemente se fue el campeón del mundo, Ferran Torres.

En números, el sueco terminó la temporada 2025/26 con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal, que si bien son atractivos, que no terminaron de convencer a los ingleses. Por lo que su continuidad generó dudas y hubo fases en las que no fue titular indiscutible pese a haber costado alrededor de 70 millones de euros.

Por su parte, la reciente llegada de Gil Marín a Madrid podría ser un dato clave para facilitar un encuentro con el entorno del argentino para intentar desbloquear una situación que lleva semanas frenada con los culé y que tienen como principal objetivo sumar a La Araña. En esa línea, Flick no para de insistir en que el club siga apurando esa opción.

Sin embargo, otros tiempos son distintos: el blaugrana arranca La Liga domingo próximo y necesita tener el plantel definido. Si Julián no llega, el club tiene que activar una alternativa y los nombres empezaron a aparecer. Además del sueco, hace unas semanas también trascendieron los nombres del argentino Lautaro Martínez del Inter y Luis Suárez del Sporting de Lisboa.

La contundente decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez

Julián Álvarez se sumó al plantel de Atlético de Madrid recién hace una semana, pero quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el amistoso frente al Olympique de Marsella.

Además de La Araña, los españoles Alex Baena, Marcos Llorente y el arquero Juan Musso, tampoco viajaron, quienes también se sumaron a los entrenamientos en el mismo tiempo. Aunque el trasfondo de su ausencia responde a un conflicto más profundo sobre su futuro en el club.

Es sabido que el delantero le manifestó a Diego Simeone que no tiene intenciones de continuar vistiendo la camiseta rojiblanca. En paralelo, el entorno del jugador solicitó una reunión urgente con el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, para intentar destrabar su traspaso al Barcelona, destino donde el futbolista desea continuar su carrera.

Pese a que Simeone lo considera la pieza central de su ataque, el argentino aduce no sentirse con la fortaleza mental para seguir en el equipo bajo esta situación.

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