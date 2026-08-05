Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia: reunión con Daniel Noboa y asunción de Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira al exterior después de su viaje a Perú y se trasladará a Ecuador y Colombia, donde buscará afianzar la relación con esos países en medio de la tensión diplomática con Brasil tras el retiro del embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, por los insultos del líder libertario contra su par Lula da Silva.
El jefe de Estado tiene previsto encontrarse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, además de asistir a la ceremonia de jura de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia. Se trata de las actividades centrales en la agenda de Milei, quien siguió de cerca las negociaciones por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, tras la caída del capítulo referido a la Ley de Tierras.
Por lo pronto, el último encuentro entre el líder libertario y Noboa ocurrió en agosto de 2025 en la Casa Rosada. En aquel entonces, el Gobierno ecuatoriano detalló en un comunicado que "dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial".
Javier Milei volverá a salir del país.
En tanto, Milei había felicitado a De la Espriella después de su triunfo en el balotaje contra Iván Cepeda en Colombia y remarcó la situación de la región. "La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", expresó en X.
Las visitas del Presidente se llevarán adelante en medio de la tensión con Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva ordenara retirar a Bitelli y redujera al mínimo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios por "las reiteradas agresiones de Milei".