5 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia: reunión con Daniel Noboa y asunción de Abelardo de la Espriella

El Presidente volverá a salir de Argentina tras su visita a Perú y se dirigirá a ambos países para fortalecer las relaciones internacionales del Gobierno, en medio de la tensión diplomática con Brasil.

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Javier Milei volverá a salir del país.

Javier Milei volverá a salir del país.

El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira al exterior después de su viaje a Perú y se trasladará a Ecuador y Colombia, donde buscará afianzar la relación con esos países en medio de la tensión diplomática con Brasil tras el retiro del embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, por los insultos del líder libertario contra su par Lula da Silva.

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El jefe de Estado tiene previsto encontrarse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, además de asistir a la ceremonia de jura de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia. Se trata de las actividades centrales en la agenda de Milei, quien siguió de cerca las negociaciones por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, tras la caída del capítulo referido a la Ley de Tierras.

Por lo pronto, el último encuentro entre el líder libertario y Noboa ocurrió en agosto de 2025 en la Casa Rosada. En aquel entonces, el Gobierno ecuatoriano detalló en un comunicado que "dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, combate a estructuras económicas, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial".

Javier Milei volverá a salir del país.

Javier Milei volverá a salir del país.

En tanto, Milei había felicitado a De la Espriella después de su triunfo en el balotaje contra Iván Cepeda en Colombia y remarcó la situación de la región. "La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", expresó en X.

Las visitas del Presidente se llevarán adelante en medio de la tensión con Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva ordenara retirar a Bitelli y redujera al mínimo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios por "las reiteradas agresiones de Milei".

La agenda de Javier Milei en Ecuador y Colombia

Miércoles 5 de agosto

  • 20:00: partida del vuelo del presidente Javier Milei y su comitiva hacia la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Jueves 6 de agosto

  • 15:00: el presidente Javier Milei participará de la ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.
  • 15:20: reunión bilateral entre los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
  • 16:30: firma de acuerdos bilaterales entre la República Argentina y la República del Ecuador.
  • Horario a confirmar: encuentro del Presidente con representantes de las cámaras automotrices argentinas.
  • 19:00: el canciller Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.
  • 21:00: partida del vuelo que conducirá al presidente Javier Milei y su comitiva hacia Santiago de Cali, República de Colombia.

Viernes 7 de agosto

  • 11:30: reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
  • Horario a confirmar: reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
  • 17:00: el presidente Javier Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Sábado 8 de agosto

  • 4:30: partida del vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a la República Argentina.
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