Murió Quincy Jones, histórico músico y productor que trabajó con Michael Jackson y Frank Sinatra

Jones fue amigo de Ray Charles, director musical de Dizzy Gillespie, arreglista de Ella Fitzgerald y encabezó la última gran actuación de Miles Davis, que se transformó en el álbum En vivo de Miles & Quincy en Montreux. Produjo a Aretha Franklin y a Celine Dion, y lanzó la carrera solitaria de Michael Jackson, junto a quien produjo Thriller.

Con su personalidad xtrovertida y sociable, Jones personificó una parte de la historia de la música. "Quincy lo ha hecho todo. Ha sido capaz de plasmar su genialidad en cualquier tipo de sonido", aseguró el pianista de jazz Herbie Hancock a PBS en 2001.

Quincy Jones Quincy Jones falleció en Los Ángeles a los 91 años. Redes sociales

La carrera de Quincy Jones

Quincy Delight Jones Jr. nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago, Estados Unidos. Su madre sufría esquizofrenia y fue internada cuando era niño, por lo que él y su hermano Lloyd crecieron en condiciones difíciles con su abuela en Louisville, en el estado de Kentucky.

Ya de preadolescente, volvió a Chicago para vivir con su padre, un carpintero que trabajaba para la mafia. "Quise ser mafioso hasta que cumplí 11 años", afirmó Jones en un documental de 2018 dirigido por su hija, la actriz Rashida Jones. "Uno quiere ser lo que ve, y eso era todo lo que veía", explicó.

Luego de mudarse a Seattle con su hermano, Quincy descubrió su habilidad con el piano en un centro recreativo y allí comenzó su historia de amor con la música. "Encontré otra madre", sostuvo en su autobiografía de 2001. Empezó tocando en pequeños locales y desarrolló habilidades para la composición, los arreglos musicales y la trompeta.

Tras una actuación, conoció al futuro pionero del blues y el bebop Ray Charles, y el dúo se volvió un pilar de la música local. Jones estudió brevemente en el Berklee College of Music en Massachusetts, antes de unirse a las giras de Lionel Hampton y mudarse a Nueva York.

Quincy Jones Jones trabajó con grandes estrellas de la industria musical. Redes sociales

Se hizo conocido como arreglista de famosos músicos entre los que se encontraban Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie y Ray Charles. En la década de 1950 se fue de gira a Europa. Fue la segunda trompeta de Elvis Presley en Heartbreak Hotel y formó un dúo con Gillespie durante varios años.

Se mudó a París en 1957, donde estudió con la legendaria compositora Nadia Boulanger. Recorrió Europa con varias orquestas de jazz pero, apremiado por las deudas, decidió pasarse al lado empresarial del negocio de la música: consiguió un trabajo en Mercury Records, donde alcanzó el puesto de vicepresidente.

Jones también trabajó en shows de televisión y películas de Hollywood. Escribió sus propios éxitos, como Soul Bossa Nova, mientras realizaba arreglos para decenas de estrellas. Entre ellas, trabajó con Sinatra y arregló la más famosa versión de Fly Me To The Moon.

El músico y productor fundó un sello discográfico, una revista de hip-hop y produjo el famoso programa de televisión El Príncipe de Bel-Air, que catapultó a la fama a Will Smith. Apoyó a Martin Luther King Jr y a causas humanitarias en África. Reunió a decenas de estrellas del pop para cantar el clásico We Are the World, que recolectó fondos contra la hambruna en Etiopía en 1985.

Quincy Jones Quincy Jones ganó 28 Grammys. Redes sociales

Jones se casó tres veces y tuvo siete hijos. Sufrió varios problemas de salud, incluyendo un aneurisma cerebral casi mortal en 1974, tras el cual dejó de tocar la trompeta. Confesó haber sufrido una "crisis nerviosa" en 1986 por exceso de trabajo, y en 2015 estuvo en coma diabético y tuvo un coágulo masivo de sangre que lo llevó a dejar el alcohol.

Está entre las figuras más condecoradas del mundo del espectáculo: obtuvo prácticamente todos los premios más importantes de la industria, incluyendo 28 Grammys, un Emmy, un Tony y un Oscar honorario.