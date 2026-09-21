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Murió el reconocido artista Carlos Alonso a los 97 años

El dibujante, grabador y pintor, convirtió la pintura en memoria de la Argentina. Falleció en su casa de Unquillo, Córdoba, donde vivía desde hacía décadas.

Aún no confirmaron la causas de la muerte de Carlos Alonso

Aún no confirmaron la causas de la muerte de Carlos Alonso, a los 97 años

El reconocido pintor argentino Carlos Alonso, una de las figuras fundamentales del arte nacional del siglo XX, murió a los 97 años en su casa de Unquillo, Córdoba. El dibujante, grabador y pintor, oriundo de Mendoza, se había radicado en la localidad cordobesa desde hacía décadas y había encontrado en el paisaje serrano uno de los motivos de su producción de los últimos años.

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.
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Nacido en febrero de 1929, desarrolló una obra atravesada por el expresionismo y por una mirada crítica sobre la realidad argentina. La pobreza, la violencia, las desigualdades y los conflictos políticos aparecieron reiteradamente en sus pinturas, dibujos y grabados.

El artista vivió un duro momento durante la dictadura por su arte, por lo que debió marcharse y exiliarse en Italia después del Golpe de Estado de 1976. Además, atravesó el dolor de la pérdida cuando su hija Paloma, en 1977, quien fue detenida y desaparecida, evento que produjo un cambio muy profundo en su plástica.

Años más tarde, el mendocino aseguró que la desaparición de su hija fue “uno de los momentos más trágicos” de su vida y explicó que llevó el dolor a la pintura para preservar su memoria. “Lo único que podía mitigarlo era mantenerlo y, sobre todo, trabajar para que quedara memoria de eso”, reconoció.

En los años 80, regresó a la Argentina y se instaló en Unquillo, donde años después participó en la creación del Museo de Arte Contemporáneo de esa localidad. Allí realizó en 2025 su última exposición, dedicada a una faceta menos difundida de su producción: su relación con el paisaje cordobés.

Quién fue Carlos Alonso

Carlos Alonso nació en el 4 de febrero de 1929 en Tunuyán, Mendoza. Su formación comenzó en 1944 en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a Sergio Sergi, Lorenzo Domínguez y Francisco Bernareggi. Apenas nos años más tarde, se mudó a Tucumán para sumarse al grupo encabezado por Lino Enea Spilimbergo, una experiencia decisiva en su desarrollo artístico.

A lo largo de los años siguientes, tuvo la oportunidad de viajar a Europa y estar en contacto directo con la obra de maestros como Diego Velázquez y Vincent van Gogh, cuyas influencias reaparecerían posteriormente en numerosos trabajos.

En 1957 logró alcanzar su primer premio de un concurso para ilustrar la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, mientras que en 1968 se instaló temporalmente en Florencia para trabajar sobre La Divina Comedia, de Dante Alighieri. A fines de los años 60 comenzó su serie Lección de anatomía, inspirada en Rembrandt, en la que profundizó una preocupación que sería central en su producción: la violencia ejercida sobre los cuerpos y su relación con el poder.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra Manos anónimas, serie en la que abordó e l terrorismo de Estado y la violencia política. Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Konex de Platino de 1982 y 1992. En 2019, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó una gran exposición que revisó su producción y su diálogo con la tradición pictórica. La obra de Alonso fue exhibida en salas internacionales y sostuvo un interés social persistente.

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