21 de septiembre de 2026 Inicio
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Profesor de boxeo y publicista: quién era el hombre asesinado en una plaza de Colegiales

Se trata de un preparador físico que recibió un disparo y falleció en el Hospital Pirovano. Por el crimen se encuentra detenido el principal sospechoso.

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Gonzalo Andueza fue asesinado en una plaza de Colegiales.

Gonzalo Andueza fue asesinado en una plaza de Colegiales.

La pelea en San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires.
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Andueza tenía 41 años y se desempeñaba como preparador físico y profesor de boxeo en el gimnasio Sparring Center de Almagro. "Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza. Descansa en paz", lamentó la institución en las redes sociales luego del crimen.

En tal sentido, también llevaba adelante distintas iniciativas como publicista y se mostraba junto a sus familiares y amigos. "Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida. Justicia", expresó una de sus personas cercanas.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 4 de la mañana en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al llegar, encontraron a la víctima tendida en el suelo mientras era asistida por algunos transeúntes.

Gonzalo Andueza fue asesinado en una plaza de Colegiales.

Gonzalo Andueza fue asesinado en una plaza de Colegiales.

Según relataron las personas que estaban con la víctima a los investigadores, Andueza se encontraba caminando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo. Instantes después, el hombre se desplomó y en ese momento advirtieron que había sido herido.

Rápidamente el hombre de 40 años fue trasladado por el SAME en grave estado al Hospital Pirovano, donde falleció en las últimas horas.

En medio de la investigación, y posteriormente con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, por la tarde del domingo personal de la División Homicidios logró identificar a un sospechoso de 25 años que salía de un edificio en Cabildo al 100 y quedó detenido.

Cuando intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes fue detenido por personal policial que encontró entre sus pertenencias una mochila negra, un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

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En medio de la investigación para determinar qué sucedió con el crimen de Gonzalo Andueza en Colegiales luego de recibir un disparo en el abdomen, un amigo de la víctima dio detalles de lo que sucedió durante la madrugada del domingo.

Un amigo del profesor de boxeo que fue testigo del crimen apuntó contra la Policía ya que denunció que no ayudaron para trasladarlo de inmediato a un hospital cercano para salvarle la vida. “Los policías estaban ahí mirando y les decía que lo carguen, por favor, porque se me estaba muriendo mi amigo”, indicó.

En esa línea, aseguró que los efectivos “lo único que hacían eran esperar la ambulancia” y que aseguraban que “no podía hacer nada”. “Pudieron hacer algo en ese momento, pero no lo hicieron. La calentura mía es que tardaron mucho en responder. Hoy entiendo que la vida vale mucho y hay que respetar la vida del prójimo”, agregó.

Respecto a cómo se dio la secuencia del asesinato, el hombre aseguró que hubo una discusión previa y el sospechoso de 25 años, que quedó detenido, “sin mediar palabra” le disparó a al hombre de 40 años. “El asesino también estaba en la fiesta de cumpleaños en la que estábamos. La discusión comenzó a raíz de que uno se creía más que el otro, por la experiencia a nivel deportivo”, detalló.

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