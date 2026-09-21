Atento Franco Colapinto: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado Después del parate tras la participación en Madrid, el último fin de semana de septiembre se disputará en Bakú el circuito callejero donde el argentino consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría en 2024. Por Agregar C5N en









La jornada del Gran Premio de Azerbaiyán comenzará el jueves y la carrera será el sábado.

Después de una semana sin actividad, la Fórmula 1 volverá a correr el último fin de semana de septiembre, pero tendrá una particularidad a diferencia de las anteriores jornadas: será el sábado y no el domingo como es habitualmente. Los motivos.

El piloto Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros. Como el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, una jornada en la que el país asiático homenajea a quienes murieron durante la denominada Guerra Patriótica de 2020, el conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia, ese día no se disputará la carrera principal del Gran Premio. Así, y de manera excepcional, se correrá un día antes, es decir, el sábado 26 de septiembre.

La actividad comenzará el jueves donde se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, será la segunda sesión de entrenamientos. El viernes los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas cuando ponga en marcha la práctica libre 3 y posteriormente la clasificación. Finalmente, la acción principal en el circuito callejero de Bakú será el día siguiente.

El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine. Este Gran Premio es la 15° fecha disputada del campeonato (dos fechas fueron suspendidas) que tiene como líder en el Campeonato de Pilotos al italiano, piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, con 292 puntos, quien logró sacarle 81 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes). En lo que va de la temporada, el italiano se quedó con el triunfo en ocho Grandes Premios y se subió al podio en 12 ocasiones.

Por su parte, el argentino viene de dos grandes actuaciones en el Gran Premio de Italia y España donde quedó siempre dentro del TOP 10: quedó décimo en Monza y séptimo en Madrid. De esta manera, el piloto de Alpine llegó a los 27 puntos en el campeonato.