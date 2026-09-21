Video: en medio de una pelea, asesinó a un hombre con una lanza casera y escapó Dos personas en situación de calle se enfrentaron en el cruce de Combate de los Pozos y pasaje Jenner, en el barrio porteño de San Cristóbal. Una cámara de seguridad registró el trágico final. Por Agregar C5N en









La pelea en San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires.

Dos hombres en situación de calle discutieron en el cruce de Combate de los Pozos y pasaje Jenner, en el barrio porteño de San Cristóbal, y uno de ellos mató al otro utilizando una lanza de fabricación casera. El agresor se dio a la fuga y la persona atacada falleció camino al hospital Argerich.

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera, dispuso la intervención a la División Homicidios y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realiza tareas para detener al atacante que, al cierre de esta nota, continúa prófugo.

En el video que circuló por redes sociales se ve que el último viernes a las 15:34 el hombre vestido con remera, zapatillas blancas y pantalón negro corrió con una lanza de fabricación casera en su mano derecha hacia otro individuo que lucía con el torso desnudo. Fuentes policiales aseguraron que la "lanza" era una muleta con una faca en la punta.

#ALERTA: IMÁGENES SENSIBLES | Pelea y muerte en Constitución



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/HcrptZVzhq — C5N (@C5N) September 21, 2026 El registro audiovisual corresponde a la cámara de seguridad de una estación de servicio y también muestra cómo los clientes que presenciaron el hecho no reaccionaron. Solo dos personas y un perro se acercaron al hombre abatido.

Mientras el par de transeúntes se acercaba al herido, el agresor se alejó a pie del lugar. Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 3B y del SAME acudieron para brindar asistencia policial y médica.