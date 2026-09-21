Video: en medio de una pelea, asesinó a un hombre con una lanza casera y escapó

Dos hombres en situación de calle discutieron en el cruce de Combate de los Pozos y pasaje Jenner, en el barrio porteño de San Cristóbal, y uno de ellos mató al otro utilizando una lanza de fabricación casera. El agresor se dio a la fuga y la persona atacada falleció camino al hospital Argerich.
La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera, dispuso la intervención a la División Homicidios y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realiza tareas para detener al atacante que, al cierre de esta nota, continúa prófugo.
En el video que circuló por redes sociales se ve que el último viernes a las 15:34 el hombre vestido con remera, zapatillas blancas y pantalón negro corrió con una lanza de fabricación casera en su mano derecha hacia otro individuo que lucía con el torso desnudo. Fuentes policiales aseguraron que la "lanza" era una muleta con una faca en la punta.
El registro audiovisual corresponde a la cámara de seguridad de una estación de servicio y también muestra cómo los clientes que presenciaron el hecho no reaccionaron. Solo dos personas y un perro se acercaron al hombre abatido.
Mientras el par de transeúntes se acercaba al herido, el agresor se alejó a pie del lugar. Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 3B y del SAME acudieron para brindar asistencia policial y médica.
El hecho ocurrió a pocos metros de un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para personas y familias que se encuentran en situación de calle efectiva. El lugar brinda asistencia inmediata, integral y personalizada y asesoramiento sobre las ventajas de hospedarse en un Centro de Inclusión Social (CIS).
Las imágenes registradas por la cámara de la estación de servicio consisten en la principal prueba de la investigación y permitieron la identificación del agresor.