El emotivo mensaje de Skay Beilinson por la muerte de Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo" El histórico guitarrista de Los Redonditos de Ricota se despidió de quien fuera su compañero de giras y canciones por más de 30 años. "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", comentó. Agregar C5N en









El emotivo posteo de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari.

En medio de la desazón por la muerte del Indio Solari, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, guitarrista histórico de la banda, escribió un profundo mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", escribió en su cuenta de Instagram Eduardo Federico Beilinson.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Skay Beilinson (@skaybeilinsonoficial) El líder de Skay y los Fakires cerró con una frase contundente que se alínea con el sentimiento popular: "Hoy es un día muy triste. PR". Estas últimas dos letras haciendo referencia a Patricio Rey, logo de la banda de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Qué enfermedad tenía el Indio Solari La noticia era esperable, pero pega igual de fuerte: a los 77 años y tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson, falleció el Indio Solari. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.