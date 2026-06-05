IR A
IR A

El emotivo mensaje de Skay Beilinson por la muerte de Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

El histórico guitarrista de Los Redonditos de Ricota se despidió de quien fuera su compañero de giras y canciones por más de 30 años. "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", comentó.

El emotivo posteo de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari.

El emotivo posteo de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari.

En medio de la desazón por la muerte del Indio Solari, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, guitarrista histórico de la banda, escribió un profundo mensaje de despedida en sus redes sociales.

La Fiscalía indicó que el Indio fue encontrado por su cuidadora.
Te puede interesar:

Qué dice el comunicado de la Fiscalía sobre la muerte del Indio Solari

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", escribió en su cuenta de Instagram Eduardo Federico Beilinson.

Qué enfermedad tenía el Indio Solari

La noticia era esperable, pero pega igual de fuerte: a los 77 años y tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson, falleció el Indio Solari. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.

"Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual. Hay días que no tengo ganas de nada y entonces me doy nada. Más que nada no me confronto, porque la confrontación hace que te transformes en el monstruo que combatís", había contado en una de sus últimas notas en vivo, el pasado 17 de octubre en Futurock. "Me gustaría que la muerte me encuentre vivo", había dicho, también, en 2023, en el ciclo de entrevistas de Julio Leiva, Caja Negra.

Indio Solari
El Indio Solari dej&oacute; un legado imborrable en la m&uacute;sica nacional.

El Indio Solari dejó un legado imborrable en la música nacional.

A pesar del anuncio, Solari siguió tocando y componiendo música. Un año más tarde, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el Predio Rural La Colmena de Olavarría, en noviembre de 2017. Aquel sí fue su último recital: más allá de los incidentes que afectaron el show, su estado de salud ya no le permitía seguir al frente de la banda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indio Solari murió a los 77 años.

Convocan a una misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.
play

El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

El adiós al Indio Solari: distintos artistas lo despidieron con emotivos mensajes

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

las frases del indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Las frases del Indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

La foto que Mario Pergolini mostró en vivo junto al Indio Solari.
play

La reacción en vivo de Pergolini tras enterarse de la muerte del Indio Solari

últimas noticias

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Hace 13 minutos
El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

Hace 16 minutos
El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Hace 20 minutos
play
El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Hace 31 minutos
Una voz que se volvió bandera, despidió la AFA al Indio Solari.

Los clubes argentinos despidieron al Indio Solari: "Una bandera popular"

Hace 37 minutos