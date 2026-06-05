IR A
IR A

Murió el Indio Solari: dirigentes de todo el arco político despiden al mítico músico

Referentes de los distintos partidos políticos expresaron su pesar por la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y destacaron su influencia en la cultura argentina.

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016.

murio el indio solari: el mundo del rock nacional, de luto
Te puede interesar:

Murió el Indio Solari: el mundo del rock nacional, de luto

Desde funcionarios y legisladores hasta gobernadores y referentes de la oposición, las redes sociales se llenaron de homenajes al artista que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular visión de la realidad. Más allá de las diferencias políticas, los mensajes coincidieron en reconocer al Indio Solari como una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

alberto indio

Uno de los primeros que brindó su mensaje en medio del dolor fue el expresidente Alberto Fernández. En su cuenta de X, el dirigente político expresó: "Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados". Además, añadió: "Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos".

Otra referente política que no dejó pasar su oportunidad para expresarse fue Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda: "Es sólo un rocanrol del país...nada menos. Tristeza", soltó, en una clara referencia a uno de los grandes éxitos de los Redonditos de Ricota.

bregman indio

Un exfuncionario como Aníbal Fernández también dedicó un sentido posteo. Con una relación cercana con Carlos Solari, el dirigente le habló a su "amigo". "Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto", precisó.

anibal fernandez indio

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

las frases del indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Las frases del Indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.
play

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Una voz que se volvió bandera, despidió la AFA al Indio Solari.

Los clubes argentinos despidieron al Indio Solari: "Una bandera popular"

últimas noticias

El Indio Solari falleció a los 77 años.

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Hace 6 minutos
Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Hace 15 minutos
El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

Hace 18 minutos
El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Hace 22 minutos
play
El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Hace 33 minutos