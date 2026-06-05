Murió el Indio Solari: dirigentes de todo el arco político despiden al mítico músico Referentes de los distintos partidos políticos expresaron su pesar por la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y destacaron su influencia en la cultura argentina. Agregar C5N en









Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016.

La muerte de Carlos Alberto Solari generó una fuerte conmoción en la Argentina y despertó una ola de mensajes de despedida que trascendió el mundo de la música. Dirigentes políticos de distintos espacios ideológicos expresaron su pesar por el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y destacaron la magnitud de su legado cultural.

Desde funcionarios y legisladores hasta gobernadores y referentes de la oposición, las redes sociales se llenaron de homenajes al artista que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular visión de la realidad. Más allá de las diferencias políticas, los mensajes coincidieron en reconocer al Indio Solari como una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

alberto indio Uno de los primeros que brindó su mensaje en medio del dolor fue el expresidente Alberto Fernández. En su cuenta de X, el dirigente político expresó: "Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados". Además, añadió: "Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos".

Otra referente política que no dejó pasar su oportunidad para expresarse fue Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda: "Es sólo un rocanrol del país...nada menos. Tristeza", soltó, en una clara referencia a uno de los grandes éxitos de los Redonditos de Ricota.

bregman indio Un exfuncionario como Aníbal Fernández también dedicó un sentido posteo. Con una relación cercana con Carlos Solari, el dirigente le habló a su "amigo". "Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto", precisó. anibal fernandez indio NOTICIA EN DESARROLLO.