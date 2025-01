Murió el cineasta Alfred Oliveri, exnotero de CQC y El Rayo

Greeicy: "Tener un hijo me dio ganas de demostrar que puedo ser mejor"

La noticia fue confirmada en Instagram por su pareja, Prashanti Paz, aunque no trascendieron las causas de la muerte. "Descansa en paz, mi amor. Te amo para toda la eternidad", escribió. También compartió una foto de ambos abrazados con la palabra "Gracias".

Fito Páez, amigo de Oliveri, lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales. "Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados '90. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar", aseguró.

La actriz Cecilia Roth compartió una foto del cineasta y escribió: "No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante. Imaginando vidas posibles, amores felices, carcajadas con música, inventos, ilusiones, fiestas sin finales, tristezas hondas, caminos bifurcados. Pero siempre la vida. Siempre la vida por delante".

Ha fallecido Alfred Oliveri, director y productor argentino, referente del cine documental gastronómico.



El cineasta visitó el Festival de San Sebastián en tres ocasiones para participar en Culinary Zinema. En 2018 inauguró la sección con 'Tegui: Un asunto de familia', en 2019…

Desde las redes oficiales del Festival Internacional de Cine de San Sebastián despidieron al productor, a quien definieron como un "referente del cine documental gastronómico". El argentino visitó el evento en tres ocasiones para participar de la sección Culinary Zinema y también fue reconocido en el Festival de Málaga, donde ganó dos Biznagas de Plata por sus obras Purity (2020) e Identidad (2023).

Oliveri se hizo conocido en la década de los '90 como notero de los programas CQC y El Rayo, en una época donde los cronistas tenían un rol destacado en la televisión. También condujo Rebelde sin pausa y participó en la producción de La TV ataca, Teleshow y Music 21.

Luego se mudó a España y se dedicó a filmar documentales sobre cultura y gastronomía con su propia productora. Creó la saga House of Chef, dirigió Into the Wine y produjo documentales sobre reconocidos chefs como Germán Martitegui (Tegui: un asunto de familia) y el peruano Virgilio Martínez (Virgilio).