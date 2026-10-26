De qué murió el famoso streamer El Komanche

El inesperado suceso conmocionó al mundo del streaming y desató una serie de interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La muerte de El Komanche , el reconocido streamer salvadoreño de 30 años, generó conmoción en el mundo del streaming. El creador de contenido, cuyo verdadero nombre era Carlos Mauricio Gómez , fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey , México , y todavía se investigan las circunstancias de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por Byron Reyes , representante y amigo de El Komanche, quien aseguró que había mantenido contacto con su familia . Según los primeros reportes, el cuerpo fue hallado en una propiedad de Monterrey y no presentaba signos visibles de violencia . Sin embargo, la causa oficial de su muerte todavía no fue informada.

En medio de la conmoción, Byron Reyes publicó un mensaje que provocó numerosas reacciones: "El bullying a cualquier escala no es un juego" . Sus palabras reavivaron el debate sobre el hostigamiento digital, especialmente después de las acusaciones que había recibido el streamer durante septiembre. No obstante, no está demostrado que esas situaciones estén relacionadas con su fallecimiento.

Además, los seguidores de El Komanche recuperaron una publicación del 19 de octubre, en la que había expresado: "Los días simplemente no mejoran". El mensaje generó preocupación y tristeza entre sus fanáticos, mientras familiares, amigos y colegas esperan conocer los resultados oficiales de la investigación sobre su muerte.

La muerte de El Komanche provocó una fuerte reacción entre los principales referentes del streaming hispanohablante. Los argentinos Spreen y Coscu expresaron públicamente su dolor por la partida del creador salvadoreño y compartieron reflexiones sobre la salud mental, el odio en las redes sociales y las consecuencias del hostigamiento digital.

El posteo en X de Spreen.

Spreen reconoció que estaba "devastado" por la noticia y publicó un mensaje sobre la importancia de acompañar a las personas que atraviesan momentos difíciles. "Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda", escribió. También pidió cuidar a los seres queridos y recordar que muchas veces se desconocen los problemas que enfrentan los demás.

En su despedida, Spreen recordó que había tenido diferencias con El Komanche por cuestiones relacionadas con los videojuegos, aunque posteriormente lograron resolverlas. También lamentó que les hubiera quedado pendiente un encuentro durante La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos, y envió sus condolencias a la familia del streamer salvadoreño.

Por su parte, Coscu publicó un mensaje especialmente crítico contra las agresiones que circulan en las plataformas digitales. "El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca", sostuvo. Además, cuestionó a quienes realizan acusaciones sin conocer los hechos: "Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias".

El hilo de X que publicó Coscu.

Finalmente, Coscu aclaró que no mantenía una relación cercana con El Komanche, aunque destacó que siempre había recibido un trato amable de su parte. Las despedidas de Spreen y Coscu profundizaron el debate sobre el bullying y la salud mental en el streaming, mientras continúa sin conocerse la causa oficial de la muerte del creador de contenido de 30 años.