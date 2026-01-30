30 de enero de 2026 Inicio
Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad

Estudios recientes señalan que ciertos comportamientos cotidianos influyen más en la expectativa de vida que las rutinas físicas o la dieta, y explican por qué el bienestar emocional y los vínculos pueden marcar la diferencia a largo plazo.

Por
  • El factor invisible que influye directamente en la longevidad y la calidad de vida
  • Por qué no todo pasa por lo que comemos o cuánto nos movemos
  • La ciencia detrás de los hábitos que impactan en el envejecimiento
  • Qué dice la psicología y la neurociencia sobre vivir más y mejor

¿Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad? Durante décadas, la alimentación saludable y la actividad física fueron consideradas los pilares indiscutidos de una vida larga y sana.

Sin embargo, en los últimos años, la ciencia comenzó a correr el eje y a señalar otro factor clave que muchas veces se subestima: diversos estudios recientes advierten que dormir mal no solo afecta el rendimiento diario, sino que puede anular gran parte de los beneficios del ejercicio y la dieta, acelerando procesos de envejecimiento y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.

Especialistas en geriatría y medicina preventiva coinciden en que la regularidad del sueño predice mejor la longevidad que la cantidad de calorías consumidas o el tiempo de entrenamiento semanal. Personas con rutinas de descanso estables presentan marcadores biológicos más jóvenes, incluso cuando su actividad física es moderada.

Qué cosa es más importante para la longevidad que el ejercicio y la alimentación

Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica. Durante el sueño profundo, el cuerpo activa mecanismos de reparación celular, regula hormonas esenciales y reduce los niveles de inflamación sistémica. Cuando este proceso se interrumpe de forma habitual, el organismo entra en un estado de estrés constante.

Las investigaciones muestran que dormir menos de siete horas por noche eleva el cortisol, desregula la glucosa en sangre y favorece el estrés oxidativo, un proceso directamente vinculado al envejecimiento prematuro de los tejidos.

Uno de los descubrimientos más relevantes de la neurociencia moderna es el funcionamiento del sistema glinfático, encargado de eliminar toxinas del cerebro mientras dormimos. Este mecanismo solo se activa durante el descanso profundo y es clave para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Además, el sueño regula hormonas como la leptina y la grelina, responsables del apetito y la saciedad. Dormir poco no solo cansa: también altera el metabolismo, aumenta el riesgo cardiovascular y dificulta el control del peso corporal.

