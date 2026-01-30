IR A
Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Este encantador drama es la adaptación de una exitosa novela. Cuenta una historia de amor, pero también de amistad, supervivencia y lo importantes que pueden ser los libros.

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.

Netflix

El catálogo de Netflix se renueva constantemente con estrenos y lanzamientos de todo tipo. Pero, detrás de las tendencias de los últimos meses, también aparecen producciones más viejas y de calidad. Es el caso de una película que se lanzó hace menos de 10 años, dura dos horas y es una joyita que no todos vieron.

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
Se trata de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, un drama inglés dirigido por Mike Newell que llegó a la plataforma en agosto de 2018. Está basada en la exitosa novela del mismo nombre, publicada en 2008 y escrita por Mary Ann Shaffer y Annie Barrows.

La película transcurre en Inglaterra en 1946, apenas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana. El foco está puesto en la amistad, el amor y las relaciones improbables que ayuda al pueblo inglés a seguir adelante, pero también en las cosas que tuvo que hacer para sobrevivir.

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Netflix: sinopsis de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Juliet Ashton es una escritora de espíritu libre que vive en el Londres de la posguerra. Después de los horrores vividos, le cuesta encontrar inspiración para su próximo libro, pero una distracción inesperada llega en la forma de una carta firmada por Dawsey Adams, miembro de "La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey".

En su texto, el hombre le cuenta cómo los libros y el grupo de lectura los ayudaron a superar los difíciles años de la ocupación alemana. Emocionada, Juliet decide viajar a la isla de Guernsey para conocer a los miembros de la sociedad y escribir sobre ellos, pero encontrará mucho más de lo que imaginaba.

Tráiler de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Embed - La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

  • Lily James como Juliet Ashton.
  • Michiel Huisman como Dawsey Adams.
  • Glen Powell como Mark Reynolds.
  • Jessica Brown-Findlay como Elizabeth McKenna.
  • Katherine Parkinson como Isola Pribby.
  • Matthew Goode como Sidney Stark.
  • Tom Courtenay como Eben Ramsey.
  • Penelope Wilton como Amelia Maugery.
