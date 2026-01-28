Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo La imitadora tuvo una entrevista virtual con la conductora, con quien intercambió su percepción luego de una noche muy movilizante tras la visita del presidente a su show en la costa. "Fue tan perfecto, tan lindo", recordó. + Seguir en







Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense. X: @lamanianamoria

La reconocida artista, Fátima Florez, participó de una entrevista con la diva de la "lengua karateca" y conversaron sobre la asistencia del presidente Javier Milei a su show en Mar del Plata. "Fue tan perfecto, tan lindo. Si lo programás, no hay manera. Fue auténtico", aseguró la imitadora sobre la fluidez del encuentro. Y redobló la apuesta: "Fue orgánico y orgásmico", con la voz de Moria.

En el programa La Mañana con Moria, por Canal 13, la imitadora se mostró feliz y se sometió al filoso panel de periodistas que acompaña a la diva. Lo primero que le preguntaron fue si, luego de su espectáculo, asistió al evento La Derecha Fest y la artista respondió que no, porque tenía que levantarse temprano para charlar con "La One".

Embed Fátima contó en #LaMañanaConMoria detalles que no se vieron del show que brindó junto al presidente Javier Milei. "La gente gritaba 'piquito'. Se revivieron cosas quenchis", le dijo a La One pic.twitter.com/UOVF8lDkR1 — eltrece (@eltreceoficial) January 28, 2026 Moria y el resto de las personas que se encontraban en el estudio indagaron a la protagonista de Fátima Universal en el teatro Roxy sobre lo sucedido arriba de las tablas. "El público empezó a gritar '¡Piquito, piquito!', y yo, de verdad, no sé si es esta nueva etapa de Fátima, pero también estar un poco más en raíz. No dejarme llevar", sostuvo, en principio, y acompañó sus palabras con gestos de calma. Sin embargo, aseguró que hubo cierto juego de seducción con el mandatario: "Le revoleé el 'tujes'", sorprendió.

"El Rock del Gato amerita una caminata un poco mas sexy, si había un caño, me colgaba", justificó su actuación durante la presencia de Milei en el escenario. "Siempre digo que yo soy un pibito. Lo juego desde otro lugar a lo de sexy. No me creo nada, nunca me creí sexy. Esa mezcla de 'pibito' con 'sexy' es mortal. Da como una cosa de morbo. Me como el escenario", reflexionó respecto a su modo de ser y moverse ante estas situaciones.

"Cuando lo acompañé para que vuelva con su comitiva, hubo algo, como un beso", dejó ciertas dudas sobre si existió una interacción romántica entre ambos. La conductora aprovechó para halagar a Florez por su presencia escénica y, también, fue al hueso con sus típicas preguntas incisivas. "¿Vos te hiciste la cola?", le consultó Moria. La imitadora negó intervenciones quirúrgicas y sentenció: "Es actitud. Estoy más 'quenchy'".