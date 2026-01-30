IR A
"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

El actor de 45 años escribió unas sentidas palabras para decirle adiós a quien fue su madre en la ficción Mi pobre Angelito, y el mensaje conmovió a sus seguidores.

La actriz falleció este viernes a los 71 años.

El actor Macaulay Culkin escribió un desgarrador mensaje de despedida a la actriz Catherine O'Hara, quien interpretó a su madre en la película Mi pobre angelito y falleció este viernes a los 71 años, por causas que todavía se desconocen. "Pensé que teníamos más tiempo", se sinceró.

El artista abrió su corazón y recordó recordó el lado más humano de la actriz de Hollywood, con quien trabajó en la exitosa película que se estrenó en los años '90. "Mamá. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en su perfil de Instagram.

La otra imagen es de su reencuentro, después de muchos años, cuando él recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en diciembre de 2023. En esa oportunidad, ella le agradeció por haber sido un niño tan profesional y dulce en el set.

¿Cómo fue la carrera de Catherine O'Hara?

A lo largo de una carrera de cinco décadas en Hollywood, Catherine O'Hara se consolidó como un ícono de la comedia. Nació en Toronto y comenzó en el programa canadiense de humor Second City Television, por el que ganó un premio Emmy. En 2021 le dieron el Globo de Oro por su papel de Moira Rose en la serie de comedia Schitt’s Creek. Es una de las pocas actrices de Hollywood que pudo saltar de la pantalla grande al streaming sin dificultades.

Hizo un centenar de contenidos para cine y TV y se la reconoce por papeles icónicos como Mi pobre angelito. La película cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de 8 años que es olvidado accidentalmente por su familia en su casa de Chicago durante las vacaciones de Navidad. El chico disfruta inicialmente de su libertad, pero después debe defenderse de dos torpes ladrones, Harry y Marv, con ingeniosas trampas caseras.

