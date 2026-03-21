Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí" La actriz le envió un mensaje a Ángel de Brito donde se desligó de la baja de la panelista. La pelea estalló entre Cinthia y María Fernanda Callejón en el programa La Mañana con Moria. + Seguir en







El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón. Redes sociales

Hay un escándalo mayor en El Trece tras el despido de Cinthia Fernández del programa La Mañana con Moria y, lejos de responsabilizarse, Moria Casán aseguró: "Me desentendí".

El conductor Ángel de Brito mostró el mensaje que le envió "La One" donde explicó que la desvinculación de la mediática no fue su decisión. "Hello, desde el martes me desentendí del programa, mix de trabajo y vacaciones. Decisiones de producción delegué en César", argumentó la conductora.

Desde Santiago de Chile, donde se presenta con Jorge Marral en la obra Cuestión de Género, "La One" concluyó: "Estoy en mi rush máximo con lo que ocurre conmigo en Santiago, así que pasándola bomba. Kisses, el lunes regreso".

Embed ¿Qué pasó en #LaMañanaConMoria?



CINTHIA FERNÁNDEZ y FERNANDA CALLEJÓN a los GRITOS



Todo se desató en medio de una nota a ROBERTO CASTILLO, pareja de CINTHIA

Discutían sobre el conflicto de ROBERTO con su ex y mamá de sus hijas

CINTHIA defendió A FULL a… pic.twitter.com/LkiC2mvoDX — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 17, 2026 El conflicto principal Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron un violento enfrentamiento en vivo el pasado 17 de marzo, que terminó con el despido de Cinthia Fernández del programa La mañana con Moria apenas unos días después. La pelea estalló en el ciclo conducido por Moria Casán, quien estaba siendo reemplazada por Fede Seeber en ese momento. La discusión comenzó mientras debatían sobre Andrea del Boca, pero escaló rápidamente a los gritos e insultos personales.