Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Hay un escándalo mayor en El Trece tras el despido de Cinthia Fernández del programa La Mañana con Moria y, lejos de responsabilizarse, Moria Casán aseguró: "Me desentendí".
La actriz le envió un mensaje a Ángel de Brito donde se desligó de la baja de la panelista. La pelea estalló entre Cinthia y María Fernanda Callejón en el programa La Mañana con Moria.
Hay un escándalo mayor en El Trece tras el despido de Cinthia Fernández del programa La Mañana con Moria y, lejos de responsabilizarse, Moria Casán aseguró: "Me desentendí".
El conductor Ángel de Brito mostró el mensaje que le envió "La One" donde explicó que la desvinculación de la mediática no fue su decisión. "Hello, desde el martes me desentendí del programa, mix de trabajo y vacaciones. Decisiones de producción delegué en César", argumentó la conductora.
Desde Santiago de Chile, donde se presenta con Jorge Marral en la obra Cuestión de Género, "La One" concluyó: "Estoy en mi rush máximo con lo que ocurre conmigo en Santiago, así que pasándola bomba. Kisses, el lunes regreso".
Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron un violento enfrentamiento en vivo el pasado 17 de marzo, que terminó con el despido de Cinthia Fernández del programa La mañana con Moria apenas unos días después. La pelea estalló en el ciclo conducido por Moria Casán, quien estaba siendo reemplazada por Fede Seeber en ese momento. La discusión comenzó mientras debatían sobre Andrea del Boca, pero escaló rápidamente a los gritos e insultos personales.
Durante el corte comercial se filtraron videos donde se las ve a ambas casi llegar a las manos. Cinthia acusó a Callejón de ser una "mierda de persona", mientras que Callejón la tildó de "mentirosa". La tensión aumentó cuando se involucraron temas sensibles sobre sus hijas y situaciones judiciales previas, lo que hizo que el clima laboral se volviera insostenible.