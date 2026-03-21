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El enojo de Cinthia Fernández tras ser echada del ciclo de Moria Casán: "Es desproporcionado"

Ángel de Brito confirmó que la producción de La Mañana con Moria apartó a la panelista por dar una nota sin autorización. El conflicto ocurrió luego de un fuerte cruce al aire con María Fernanda Callejón por temas judiciales.

Cinthia Fernández fue desvinculada del programa de Moria Casán.

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Cinthia Fernández denunció amenazas.
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"Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer", descargó la mediática mediante una serie de mensajes que intercambió con el conductor. Ella negó cualquier intención de desobedecer las reglas claras de su contrato laboral y argumentó que el olvido sucedió debido a temas personales con sus hijas y la cocina.

El clima laboral ya era insostenible dentro del programa de El Trece, según confirmó De Brito. "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche", detalló el periodista. La empresa habría ejecutado el despido con esta falta administrativa como argumento.

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La interna comenzó el martes pasado, durante una acalorada discusión con María Fernanda Callejón frente a las cámaras del canal. El estudio se transformó en un escenario de mucha tensión por una causa judicial que involucra a Roberto Castillo, pareja de Fernández. Los gritos obligaron a Federico Seeber, quien reemplazaba a Moria en la conducción del programa, a mandar un corte de forma urgente.

"Cinthia va bien en cualquier panel y la van a llamar de varios lados", opinaron las panelistas de LAM. El futuro de la bailarina es una incógnita, pero su perfil profesional mediático y aguerrido garantizará nuevas propuestas en la televisión. Mientras tanto, la artista utiliza sus redes sociales para expresarse y recibir el acompañamiento de sus millones de seguidores.

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