El enojo de Cinthia Fernández tras ser echada del ciclo de Moria Casán: "Es desproporcionado" Ángel de Brito confirmó que la producción de La Mañana con Moria apartó a la panelista por dar una nota sin autorización. El conflicto ocurrió luego de un fuerte cruce al aire con María Fernanda Callejón por temas judiciales. + Seguir en







Cinthia Fernández fue desvinculada del programa de Moria Casán. Redes sociales

Cinthia Fernández fue desvinculada de La Mañana con Moria tras un escándalo mediático con una compañera de trabajo durante esta semana. Ángel de Brito confirmó la noticia en vivo por la pantalla de América y explicó que la decisión surgió porque la bailarina brindó una entrevista sin el permiso de la productora.

"Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer", descargó la mediática mediante una serie de mensajes que intercambió con el conductor. Ella negó cualquier intención de desobedecer las reglas claras de su contrato laboral y argumentó que el olvido sucedió debido a temas personales con sus hijas y la cocina.

El clima laboral ya era insostenible dentro del programa de El Trece, según confirmó De Brito. "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche", detalló el periodista. La empresa habría ejecutado el despido con esta falta administrativa como argumento.

Embed PRIMICIA CALIENTE DE ANGEL EN #LAM:



DESPIDIERON A CINTHIA FERNANDEZ DE #LaMañanaConMoria POR DAR UNA NOTA AL CICLO DE @AmericaTV..



QUE DIRA LA ONE @Moria_Casan?pic.twitter.com/sW080DQGyz — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) March 21, 2026 La interna comenzó el martes pasado, durante una acalorada discusión con María Fernanda Callejón frente a las cámaras del canal. El estudio se transformó en un escenario de mucha tensión por una causa judicial que involucra a Roberto Castillo, pareja de Fernández. Los gritos obligaron a Federico Seeber, quien reemplazaba a Moria en la conducción del programa, a mandar un corte de forma urgente.

Desde la producción del ciclo afirmaron que la relación con la integrante del panel ya estaba muy desgastada por varios motivos. "Fue una decisión en conjunto porque venía muy problemática su participación", explicaron las autoridades. Incluso recordaron situaciones críticas previas donde la joven supuestamente atacó a la propia conductora, Moria Casán.