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20 de julio de 2026 Inicio

"Siempre vas a ser el mejor": el emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Tras la final del Mundial 2026, la empresaria compartió un emotivo mensaje en redes para el capitán de la Selección argentina, donde destacó su entrega y lo reafirmó como “el mejor”, más allá del resultado.

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Anto y Mesi en la final de Qatar 2022 donde Argentina obtuvo su tercer campeonato mundial.

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Antonela Roccuzzo salió a bancar a Lionel Messi tras la derrota de la Scaloenta ante España en la final del mundo, y le dedicó un sentido posteo en redes sociales que se viralizó y se llenó de comentarios. "Siempre vas a ser el mejor", escribió la mamá de Thiago, Mateo y Ciro en su cuenta de Instagram

Antonela Rocuzzo marca tendencia con unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado.
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“Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo”, publicó la empresaria junto a una foto de La Pulga capturada al final del partido con España y de frente a la tribuna repleta de hinchas argentinos agradecidos por su entrega.

“Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, agregó destacando la garra y la perseverancia de The GOAT. “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, escribió.

Para terminar, cerró con una dedicatoria de amor incondicional: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

El posteo de Antonela se llenó de "me gusta" y comentarios que salieron a apoyar al capitán argentino de 39 años. “Es nuestro héroe”, “El privilegio siempre fue nuestro de tenerlo”, “Los amamos”, “Orgullo eterno”, “Sos inmensa como él”, “Solo decirles gracias. Gracias por lo que representan, por la entrega y la pasión. Gracias por el ejemplo, admiración y respeto. Amor eterno”, fueron algunos de los comentarios que compartieron los usuarios.

El mensaje de Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

A casi 24 horas de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi rompió el silencio con un sentido mensaje en sus redes sociales. El capitán argentino expresó el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato, pero también puso en valor el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino al comenzar su publicación. Sin embargo, enseguida resaltó el esfuerzo del plantel: "Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Messi también destacó que, con el paso del tiempo, se valorará lo conseguido por la Albiceleste. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó.

Más allá de la tristeza por el resultado, Messi fue una de las grandes figuras del Mundial 2026. El capitán terminó el certamen con ocho goles y cuatro asistencias, números que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes de la Copa y volvieron a confirmar su vigencia a los 39 años.

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