Este es el look de Antonela Roccuzzo que promete ser la moda para el próximo verano La empresaria volvió a marcar tendencia con una combinación que equilibra comodidad y elegancia. Los jeans bootcut y los zapatos de taco aparecen como uno de los estilismos que más se verán durante el verano 2026. Agregar C5N en









Antonela Rocuzzo marca tendencia con unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado.

La empresaria argentina volvió a captar todas las miradas con una elección de estilo que combina elegancia y versatilidad.

Una prenda clásica recupera protagonismo y se posiciona como una de las grandes apuestas de la próxima temporada.

Sus claves de estilo se basan en equilibrar prendas simples con detalles sofisticados.

Los accesorios y el calzado son protagonistas a la hora de transformar una propuesta básica en un conjunto más elegante.

La tendencia que ya anticipan las pasarelas vuelve a ganar fuerza entre las celebridades. La empresaria volvió a captar todas las miradas con una propuesta que combina dos prendas clásicas y que, según las tendencias de la indumentaria actual, promete ganar protagonismo durante el próximo verano.

Convertida en un referente de la moda, la rosarina vuelve a inspirar con un estilismo que combina elegancia y comodidad. La esposa de Lionel Messi eligió una fórmula clásica que promete convertirse en tendencia durante la próxima temporada estival, una etapa del año que ya comienza a prepararse mientras el invierno transita sus últimos meses y las temperaturas empiezan a subir de manera gradual.

Con millones de seguidores en redes sociales, la influencer suele captar la atención con cada una de sus elecciones de estilo. Sus looks se convierten rápidamente en inspiración para quienes buscan incorporar nuevas tendencias sin perder el confort y el buen gusto.

Cómo es el look de Antonela Roccuzzo que promete ser tendencia el próximo verano La it girl argentina eligió unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado sin perder comodidad. El modelo bootcut, ajustado en la parte superior y con una leve apertura desde la rodilla, regresó con fuerza esta temporada y se consolidó como una alternativa a los jeans rectos o anchos. Combinado con calzado de taco, ayuda a alargar visualmente las piernas y aporta un acabado elegante tanto para el día como para la noche.

Uno de los conjuntos más comentados fue el que llevó durante el debut de Lionel Messi en el Inter Miami. En esa oportunidad, apostó por unos jeans bootcut de lavado claro, un crop top blanco y sandalias de taco en el mismo tono. Completó el conjunto con accesorios llamativos, como un collar de eslabones y un minibolso rosa, que aportaron un toque de color. En otra aparición, durante la Semana de la Moda de París, volvió a demostrar la versatilidad de esta prenda. Lució un blazer corto negro sobre una remera básica, jeans bootcut azul oscuro y zapatos de taco rojos, un contraste que elevó un outfit de líneas simples. El look se completó con gafas de sol, joyas doradas y un clutch en tono rosa.

El regreso de esta silueta responde a una búsqueda de prendas versátiles que puedan adaptarse tanto a propuestas casuales como más elegantes. Su corte favorece diferentes tipos de cuerpo y permite combinarlos con zapatillas, sandalias o zapatos de taco. Para recrear el estilo de Antonela, la clave está en elegir un jean bootcut que llegue casi hasta el suelo y acompañarlo con un calzado alto que apenas asome por debajo del ruedo. Un top básico o un blazer estructurado completan una propuesta simple, actual y fácil de adaptar a distintas ocasiones. A