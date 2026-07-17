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Se reveló a quién prefiere Antonela Roccuzzo del grupo de mujeres de los jugadores de la Selección argentina

Una imagen confirma que hay una de las parejas de los futbolistas, con quien tiene una relación más cerca que con el resto: “Compartirlo con vos”.

Antonela y su mejor amiga de la Selección argentina.

Antonela y su mejor amiga de la Selección argentina.

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Las mujeres de la Selección argentina tienen muy buena relación, pero se confirmó que Antonela Roccuzzo tiene preferencia por una de ellas, tras haber compartido, no solo muchos años, sino también los últimos partidos en el mismo palco. ¿De quién se trata?

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.
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Se trata de Muriel López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez. Fue la misma Antonela quin subió una imagen con ella de espaldas mirando el campo de juego y abrazadas, lo que simbolizó la buena relación y la amistad que hay entre ellas.

La amista se forjó en su estadía en Estados Unidos durante el Mundial en curso porque comparten el espacio. Mientras que Caro Calvagni lo hace con Agus Gandolofo, por ejemplo.

Antonela escribió: “¡Gracias a Dios, vamos Argentina! ¡A la final!” y compartió una serie de fotos del día. Mientras que Muri también lo hizo. Pero hubo una historia en Instagram, la cual están juntas y la pareja de Licha puso: “La alegría inmensa de compartirlo con vos”.

Un vidente anticipó que Argentina jugaba la final del Mundial hace 7 meses y avisó si sale campeón o no

En el video Mazzini, luego de comentar que Argentina iba a jugar la final, el famoso vidente le pidió a la conductora del programa que sacara una carta. El momento de mayor tensión en el registro fílmico se produjo cuando el místico se dispuso a develar el misterio. Con el mazo sobre la mesa y la expectativa en su punto más alto, la conductora que acompañaba al especialista en el ciclo fue la encargada de tomar la posta y deslizar su mano para revelar el destino de la Albiceleste, extrayendo de manera limpia la carta de la estrella.

La aparición de este potente símbolo no hizo más que ratificar el presagio del tarotista, quien al interpretar la baraja avisó con total firmeza que Argentina va a salir campeón del mundo. Este vaticinio cargado de misticismo generó una inmediata oleada de comentarios y promesas entre los fanáticos, quienes ahora se aferran con más fuerza que nunca a la ilusión colectiva de cara a la gran final del domingo.

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