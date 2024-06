Morena Beltrán aprovechó las playas de Estados Unidos y se lució con una microbikini a la moda

Morena Beltrán compartió una selfie vistiendo una microbikini desde la playa en Miami . La periodista sigue aprovechando en sus momentos de descanso para tomar sol y vestir sus prendas favoritas. Viajó para cubrir la Copa América, pero también disfruta del clima cálido. Con su look, llamó la atención de sus seguidores.

El look elegido por la influencer incluyó un traje de baño con estampado de animal print en blanco y negro. La parte superior es un c orpiño estilo top deportivo con breteles anchos, mientras que la parte inferior consistió en un minishort de hilo negro , combinando comodidad y estilo para un día de playa.

morena beltran microbikini Instagram

Fiel a su estilo natural, la comunicadora optó por un maquillaje minimalista, usando solo un poco de máscara de pestañas. Además, para una foto llevó el pelo recogido en una colita, mientras que en el video se mostró con un piluso rosa. También se la pudo ver con mate en mano y con un collar de cadena plateada con un dije de cartera como único accesorio.

microbikini morena beltran Instagram

La publicación generó rápidamente numerosas reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron su look y estilo. Morena Beltrán no sólo se destaca con sus comentarios y coberturas deportivas, sino también sigue afirmándose en el mundo de la moda y en las redes sociales, marcando tendencia con cada uno de sus outfits.

Morena Beltran microbikini Instagram

Desde Ibiza, Camila Homs mostró la microbikini con tiras que promete ser la nueva moda

Camila Homs compartió algunas imágenes de sus vacaciones en Ibiza junto a su pareja. La modelo vistió un traje de baño con el que marcó tendencia y reafirmó su estatus como influencer de moda con su más reciente look de playa.

En esta ocasión, la influencer optó por un traje de baño en total black. El traje de baño contó con un corpiño rectangular strapless, con frunces en la parte superior e inferior, y tiras entrecruzadas en el abdomen adornadas con arandelas metálicas plateadas. La bombacha, también en negro, es de tiro alto, colaless y ultracavada, con tiras de ajuste en los costados que se atan en forma de moño.

camila Homs microbikini Instagram

Fiel a su estilo natural, la modelo se mostró sin maquillaje y con el pelo suelto y al viento. En el pie de foto de su publicación, Camila Homs escribió: “Ibiza, me gustás mucho”, acompañado de un emoji de flor. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, acumulando casi 26 mil “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios llenos de elogios y halagos hacia su estilo y su look.