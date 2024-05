Cuál es la microbikini lila que Morena Beltrán lució en el verano y promete ser la nueva moda con su estilo fuera de lo común

La periodista viajó a Mar del Plata y marcó tendencia con su look.

El conjunto playero que lució la reconocida periodista deportiva contó con un corpiño con frunces y una bombacha con volados laterales a juego . El vibrante color lila resaltó a la perfección con su piel bronceada, creando un look sofisticado pero fresco para disfrutar del mar. La también influencer, complementó su outfit veraniego con un maquillaje natural, dejando su pelo suelto al viento.

Morena Beltran microbikini instagram

Las fotos de Morena Beltrán recostada en un parador en la playa generaron gran revuelo entre sus seguidores en Instagram, quienes dejaron miles de “me gustas” y comentarios elogiando su estilo y su look. A sus 25 años, la periodista se consolida no solo como una destacada profesional sino también como un ícono de moda que inspira con sus outfits relajados.

Morena Beltran microbikini Instagram

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, mostró su embarazo mientras posaba en microbikini total black

Sofía Calzetti vistió una microbikini negra y mostró el avance de su embarazo. La novia del Kun Agüero compartió una foto en su cuenta de Instagram, en donde se la pudo ver posando con un traje de baño total black y unos anteojos de sol haciendo visible su panza de embarazada. Esta imagen llegó semanas después de haber anunciado junto a su pareja la espera de su primer hijo juntos.

Luego de dar a conocer no sólo la noticia del embarazo, sino también del nombre que tendrá su hija, Olivia, la influencer empezó a subir fotos mostrando su panza y los looks que utiliza para pasar los días bajo el sol. En la postal se la pudo ver con una microbikini XXS en total black con molde triangular. A su outfit veraniego le sumó un pantalón de tela fina off white. Como accesorios, eligió sumar un reloj, joyería y unos lentes de sol negros.

sofía Calzetti instagram

En la publicación, Sofía Calzetti hizo alusión al crecimiento de Olivia y sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gustas" y comentarios. Sus fans elogiaron su look y su estilo y la felicitaron por el avance de su embarazo. De esta forma, confirmó que las microbikinis total black son las preferidas de las famosas.