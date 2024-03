Morena Beltrán recordó el verano y su microbikini animal print ideal para aprovechar el sol

El conjunto elegido por la influencer se trató de un corpiño rectangular en tonos suaves de rosa , adornado con un llamativo estampado de tigre que viene marcando tendencia en la temporada. Su look lo complementó con una bombacha de corte clásico y un pareo negro , reflejando a la perfección las últimas novedades de la moda de la temporada verano 2024.

En cuanto al maquillaje, este fue minimalista y enfatizó sus ojos con máscara de pestañas negra, acompañado de un peinado resaltó su estilo natural y sin esfuerzos. Además, el toque distintivo de un collar de caracoles reafirmó su conexión con el ambiente veraniego.

La publicación en Instagram no tardó en captar la atención de sus seguidores, acumulando miles de "Me gusta" y cientos de comentarios con elogios. Estas respuestas positivas no solo confirman a Morena Beltrán como una influencer de moda a seguir, sino que también evidencia su habilidad para inspirar y cautivar a sus fans.

El recuerdo de las mejores microbikinis que tiene Sabrina Cortez, de gran Hermano, para lucirse con el calor

Sabrina Cortez, quien fue parte de Gran Hermano, se convirtió luego de su paso por el reality en un ícono de estilo en Instagram, especialmente por su gusto por las microbikinis. Con una base de seguidores de más de 803 mil, la mendocina no solo impresionó con su carisma, sino también con su selección de trajes de baño que demuestran su fanatismo por estas piezas.

En una de sus publicaciones más llamativas, optó por una microbikini negra que resaltaba por su diseño engomado. El corpiño, en forma de triángulo, presentaba un detalle único de un bretel por debajo del pecho, mientras que la parte inferior, una colaless ajustable, complementaba a la perfección el conjunto, todo ello acompañado por un peinado de rodete tirante que añadía un toque de elegancia deportiva.

Otro look destacado fue su elección de un traje de baño con un vibrante estampado de cebra en tonos de verde oscuro y claro. La parte superior, con una moldería de top cut out y breteles finos, se unía a una bombacha minimalista y colaless, con tiras finas que se atan delicadamente a los costados, marcando tendencia.

En una foto tomada desde la pileta, eligió el blanco para una microbikini que destacaba su silueta. El corpiño de estilo triangular y la bombacha colaless, atada a los costados, reflejaron un look fresco y veraniego, perfecto para los días soleados.

Su predilección por los tonos suaves se evidenció una vez más en un conjunto lila, que mezclaba lo deportivo y lo chic. La parte de arriba, un top estilo deportivo, se acompañaba de una bombacha colaless con breteles ajustables, mostrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, mientras que una pequeña flor agregaba un toque romántico al conjunto.

En una de sus apariciones más audaces, Sabrina Cortez se sumergió en una pileta vistiendo una microbikini con estampado de reptil en tonos de marrón, negro y gris. El diseño cerrado del top y la bombacha de tiro alto con moldería en V resaltaban la elección de estampados.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con miles de "me gusta" y una avalancha de comentarios elogiando su estilo y audacia. Sabrina Cortez no solo demostró su fanatismo por los conjuntos para la playa, sino que también se estableció como una influencer capaz de inspirar a sus seguidores. .