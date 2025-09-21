Daniela Celis difundió otro parte médico de Thiago Medina: "Es un día a día"

La exparticipante de Gran Hermano expuso una nueva actualización sobre la salud de su expareja, quien permanece hospitalizado tras sufrir un accidente con su moto.

La exparticipante de Gran Hermano 2022-23 Daniela Celis difundió un nuevo parte médico sobre su expareja y también exconcursante del reality show, Thiago Medina , quien permanece hospitalizado en Moreno tras sufrir un accidente con su moto el 12 de septiembre.

En una publicación en la red social Instagram, Celis informó el estado de salud de Medina, luego del accidente que protagonizó en la zona de Francisco Álvarez: "Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión. Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren".

"La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina", insistió en esta línea.

En tanto, el nuevo parte médico sobre la salud del joven de 22 años se dio a conocer luego de que el viernes se lo interviniera quirúrgicamente para " reparar la parrilla costal". Tras la operación, su expareja destacó el desarrollo de la operación: " Fue una cirugía sin complicaciones".

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Desde que sufrió el accidente en moto que lo tiene en estado crítico, muchos ex–Gran Hermano se acercaron al hospital para colaborar desde su lugar por la salud de Thiago Medina. Quien se hizo presente en las últimas horas fue Walter “Alfa” Santiago y reveló el difícil momento que estaba pasando el influencer antes del choque.

Después de su viaje en Uruguay, Alfa llegó al país y fue hasta el hospital Mariano y Luciano De La Vega en Moreno para visitar a su amigo y desde la puerta del hospital, reveló algunas desconocidas situaciones del padre de Aimé y Laia.

“Es un tipo con una humildad terrible. Buen pibe, corazón de oro. Hace unos días me llamó para que lo lleve a correr conmigo a Gualeguaychú. Y hablamos hace 10 días, yo lo veía medio tristón, mal. Es lógico, imaginate todo lo que le pasó en tan poco tiempo”, sostuvo el participante más longevo del reality de Telefé.

En esa línea, ratificó lo que había revelado días atrás donde aseguró que a Thiago “le había cambiado la mirada, tenía una mirada triste últimamente”. “Estaba triste, por todo, seguro que por la separación también, eso le dolió. Estaba muy triste”, relató.

Recientemente, en diálogo con TeleShow analizó cómo pudo haber ocurrido el choque con la flamante moto que había adquirido: “Él no tenía experiencia en motos. Me decía ‘qué nave Alfita’. Él le pegó como venía con todo el pecho al parante del auto”.

En esa línea, como un hombre de experiencia con moto, aseguró que la expareja de Daniela Celis "no le pegó al auto a 100 km/h, si venía a esa velocidad sale con la rueda por el tablero". "Fijate que no rompió ningún cristal del auto, lo aboyó un poco, nada más", aseguró.