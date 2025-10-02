Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert Se conocieron imágenes de la aeronave que el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos le facilitó al diputado durante a campaña de 2019. Por







En las últimas horas se conocieron imágenes del avión que el empresario Fred Machado, quien está acusado en Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico, le prestó al diputado José Luis Espert en 2019, cuando era precandidato presidencial por el Frente Despertar.

La información surgió de la causa judicial que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py desde hace más de dos años. En el marco de ese expediente, declaró un piloto que contó cuál era la patente del avión en el que se desplazaba Espert durante la campaña electoral de 2019.

Las letras de la patente de la aeronave en cuestión son LV-CBZ. En ese avión de Machado, Espert realizó 35 viajes de campaña previo a las PASO de 2019.

Documentos bancarios oficiales vinculan a Espert con Fred Machado Se conocieron documentos oficiales del Bank of America, con un giro de dinero de u$s200.000 hacia el candidato a senador nacional que partió desde una empresa vinculado a una empresa de Machado.