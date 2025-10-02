2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Se conocieron imágenes de la aeronave que el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos le facilitó al diputado durante a campaña de 2019.

Por

En las últimas horas se conocieron imágenes del avión que el empresario Fred Machado, quien está acusado en Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico, le prestó al diputado José Luis Espert en 2019, cuando era precandidato presidencial por el Frente Despertar.

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios
Te puede interesar:

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

La información surgió de la causa judicial que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py desde hace más de dos años. En el marco de ese expediente, declaró un piloto que contó cuál era la patente del avión en el que se desplazaba Espert durante la campaña electoral de 2019.

Las letras de la patente de la aeronave en cuestión son LV-CBZ. En ese avión de Machado, Espert realizó 35 viajes de campaña previo a las PASO de 2019.

Documentos bancarios oficiales vinculan a Espert con Fred Machado

Se conocieron documentos oficiales del Bank of America, con un giro de dinero de u$s200.000 hacia el candidato a senador nacional que partió desde una empresa vinculado a una empresa de Machado.

La documentación, que ya consta en documentos judiciales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Noticias relacionadas

José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.

Esto decía el El Gordo Dan de José Luis Espert en sus redes sociales: "Se terminó la esperneta"

José Luis Espert y Federico Sturzenegger, diputado y ministro, respectivamente.

Sturzenegger defendió a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas"

El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

Hace 30 minutos
José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Hace 51 minutos
play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Hace 1 hora
Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

Hace 1 hora
play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Hace 1 hora