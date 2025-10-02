2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El terreno de más de 42 mil metros cuadrados fue declarado “histórico, estratégico e inajenable” y ahora la iniciativa deberá ser tratada en Diputados.

Por
El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

En una sesión cargada de tensión política y con un trasfondo patrimonial que generó debate en distintos sectores, el Senado aprobó con 56 votos afirmativos y apenas cuatro en contra un proyecto que busca impedir la subasta del predio donde funciona el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.
Te puede interesar:

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

La iniciativa establece que el terreno ocupado por la histórica unidad militar sea declarado “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”, lo que en la práctica frena cualquier intento de venta. De este modo, queda sin efecto el procedimiento administrativo que había impulsado el gobierno de Javier Milei para avanzar con la subasta del inmueble.

El lote en cuestión tiene una extensión de 42.044 metros cuadrados y se encuentra en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, en una zona de alto valor inmobiliario. Actualmente está ocupado por el grupo chileno Cencosud, que lo utiliza para actividades comerciales, aunque el contrato de ocupación establece que el predio será desocupado hacia diciembre de 2026.

La decisión de blindar el destino del terreno se apoya en dos ejes: por un lado, la significación histórica del Regimiento de Patricios, fundado en 1806 y con un papel central en las invasiones inglesas, la defensa de Buenos Aires y distintos episodios de la historia argentina. Por otro, la importancia estratégica de preservar un espacio militar en un área urbana de relevancia para las Fuerzas Armadas.

La votación, con amplio respaldo, fue celebrada por distintos sectores como una resistencia al avance de los planes privatizadores que Poder Ejecutivo impulsó en los últimos meses bajo la premisa de generar ingresos y reducir el déficit fiscal.

Con la media sanción del Senado, el expediente ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Allí se espera un debate igual de intenso, ya que desde el oficialismo anticiparon que insistirán con la idea de “racionalizar” los bienes del Estado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno tuvo otra jornada complicada en el Senado.
play

Reviví el minuto a minuto de los rechazos del Senado a los vetos de Milei a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario

El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

El Senado buscará rechazar los vetos de Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

Hace 44 minutos
José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Hace 1 hora
play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Hace 1 hora
Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

Hace 1 hora
play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Hace 1 hora