2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

El 6 de agosto de 2019, el entonces precandidato presidencial se dirigía a dar una entrevista al canal Crónica TV en una Jeep Cherokee con vidrios blindados que fue atacada en la esquina de Av. Madero y Av. Córdoba.

Por
Así quedó la camioneta de Espert.

Así quedó la camioneta de Espert.

La situación de José Luis Espert se complica día a día, a medida que se conocen más evidencias sobre su vínculo cercano con el empresario Fred Machado, quien está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico. Machado es señalado en Argentina como financista de la campaña que el ahora diputado de La Libertad Avanza realizó en 2019 como precandidato presidencial por el Frente Despertar, en la que habría recibido u$s200.000, un avión privado y una camioneta blindada por parte de Machado.

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios
Te puede interesar:

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

espert fred machado

La noche del 6 de agosto de 2019, cinco días antes de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso al entonces presidente Mauricio Macri, Espert se dirigía a dar una entrevista al canal Crónica TV. La camioneta Jeep Cherokee con vidrios blindados que lo trasladaba fue atacada en la esquina de Av. Madero y Av. Córdoba.

"Veníamos desde el norte para acá por Madero. Antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor. El impacto se sintió fortísimo y si lo que tiraron le hubiera dado al conductor, hubiera sido gravísimo. No sabemos si son piedras o balas", explicó Espert a la periodista Nancy Pazos durante aquella entrevista.

En aquel momento, Espert intentó desligar lo sucedido de la cuestión política. Si bien reconoció un clima de crispación en torno a las elecciones, inmediatamente lo atribuyó a un posible hecho de inseguridad.

"Alguna vez podría tocarme a mí. Yo no lo vinculo en nada con la actividad política que estoy desarrollando. Hechos de inseguridad han sufrido personas conocidas y personas no conocidas. No puedo afirmar nada. Ni siquiera puedo afirmar que sean balas", señaló Espert.

"La mayoría de los argentinos sufrieron hechos de inseguridad. No tengo idea, no quiero aventurar nada. Solo ocurrió lo que ocurrió; ni se me pasa por la cabeza que es político, quisiera creer que no es político. Hay mucha locura y crispación por las elecciones, pero no creo que sea político", agregó.

Noticias relacionadas

José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.

Esto decía el El Gordo Dan de José Luis Espert en sus redes sociales: "Se terminó la esperneta"

José Luis Espert y Federico Sturzenegger, diputado y ministro, respectivamente.

Sturzenegger defendió a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas"

El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

Hace 39 minutos
José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Hace 1 hora
play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Hace 1 hora
Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

Hace 1 hora
play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Hace 1 hora