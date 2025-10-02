Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada El 6 de agosto de 2019, el entonces precandidato presidencial se dirigía a dar una entrevista al canal Crónica TV en una Jeep Cherokee con vidrios blindados que fue atacada en la esquina de Av. Madero y Av. Córdoba. Por







Así quedó la camioneta de Espert.

La situación de José Luis Espert se complica día a día, a medida que se conocen más evidencias sobre su vínculo cercano con el empresario Fred Machado, quien está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico. Machado es señalado en Argentina como financista de la campaña que el ahora diputado de La Libertad Avanza realizó en 2019 como precandidato presidencial por el Frente Despertar, en la que habría recibido u$s200.000, un avión privado y una camioneta blindada por parte de Machado.

La noche del 6 de agosto de 2019, cinco días antes de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso al entonces presidente Mauricio Macri, Espert se dirigía a dar una entrevista al canal Crónica TV. La camioneta Jeep Cherokee con vidrios blindados que lo trasladaba fue atacada en la esquina de Av. Madero y Av. Córdoba.

"Veníamos desde el norte para acá por Madero. Antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor. El impacto se sintió fortísimo y si lo que tiraron le hubiera dado al conductor, hubiera sido gravísimo. No sabemos si son piedras o balas", explicó Espert a la periodista Nancy Pazos durante aquella entrevista.

En aquel momento, Espert intentó desligar lo sucedido de la cuestión política. Si bien reconoció un clima de crispación en torno a las elecciones, inmediatamente lo atribuyó a un posible hecho de inseguridad.