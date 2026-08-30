30 de agosto de 2026 Inicio
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Desde el Gobierno descartan intervenir por el endeudamiento y apuntan contra los bancos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el actual esquema de crédito y aseguró que el Estado no debe modificar las reglas. También cuestionó a la oposición y destacó los indicadores económicos.

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Sturzenegger descartó la intervención del Gobierno ante el endeudamiento de los hogares y apuntó contra los bancos
Sturzenegger descartó la intervención del Gobierno ante el endeudamiento de los hogares y apuntó contra los bancos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, descartó que el Gobierno deba intervenir frente al crecimiento del endeudamiento de los hogares y responsabilizó por la situación a los bancos y a las empresas de tarjetas no bancarias. El funcionario sostuvo que las entidades conocen los riesgos de los créditos que otorgan y cuestionó las críticas de la oposición.

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En una columna publicada en el diario La Nación, Sturzenegger afirmó que, si los deudores dejan de pagar, "el problema principal es de ellos" y consideró que las advertencias sobre el endeudamiento forman parte de una estrategia para cuestionar al Gobierno.

El ministro sostuvo que el sistema financiero argentino todavía tiene una participación reducida en comparación con otros países de la región. Según indicó, el financiamiento bancario al sector privado equivale al 12% del PBI, frente a niveles superiores al 70% en Chile y Brasil. A su vez, señaló que la cartera irregular representa menos del 1% del producto.

Sturzenegger defendió el sistema de crédito

Sturzenegger también defendió la necesidad de mantener sin modificaciones las reglas que regulan el financiamiento. En ese sentido, destacó que durante los últimos dos años casi 4 millones de personas accedieron al crédito por primera vez.

"Argentina no puede estar modificando las reglas de juego en cada esquina", sostuvo el funcionario, quien justificó esa postura en la necesidad de garantizar que el sistema pueda continuar ofreciendo préstamos en los próximos años.

El ministro también rechazó las críticas que plantean un escenario económico negativo y reivindicó los resultados de la gestión de Javier Milei. Afirmó que la economía ingresó en una etapa de crecimiento después de 12 años de estancamiento y destacó una reducción de la pobreza del 42% al 28%.

Además, mencionó la creación de unos 500.000 puestos de trabajo y el mantenimiento del superávit fiscal durante tres años consecutivos como parte de los principales resultados de la gestión.

Por último, Sturzenegger destacó el desempeño del sector externo y afirmó que la Argentina atraviesa un "boom de exportaciones", que vinculó con las reformas estructurales impulsadas por la Ley Bases. En paralelo, acusó a la oposición de intentar instalar un escenario económico negativo a partir de las dificultades que atraviesan los hogares endeudados.

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