12 de septiembre de 2026 Inicio
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Este pueblo italiano ofrece sueldo de 5.000 euros, empleo fijo y casas a bajo costo: cómo se llama

Más que una oportunidad para simplemente recibir dinero por mudarse, el proyecto forma parte de una estrategia del municipio para repoblar la localidad y recuperar la actividad de una ciudad que durante décadas perdió habitantes.

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Roseto Valfortore busca atraer nuevos habitantes.

Roseto Valfortore busca atraer nuevos habitantes.

  • Dónde queda el pueblo italiano
  • Por qué busca atraer nuevos habitantes
  • Qué requisitos deben cumplir los interesados
  • Cómo es vivir en Roseto Valfortore
  • Qué opciones existen para quienes quieran instalarse
  • Qué deben tener en cuenta los argentinos que quieran emigrar a Italia

Este pueblo italiano ofrece sueldo de 5.000 euros, empleo fijo y casas a bajo costo: una pequeña localidad europea busca atraer nuevos habitantes para frenar la despoblación. Ofrece incentivos económicos, viviendas a bajo costo y beneficios para quienes quieran instalarse, ¿como se llama?

Este es el antiguo pueblo italiano que busca nuevos habitantes.
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En medio del creciente interés por emigrar a Europa, una pequeña comunidad lanzó distintas iniciativas para atraer nuevos residentes y combatir la pérdida de habitantes. La propuesta incluye incentivos económicos de hasta 5.000 euros, viviendas a precios accesibles y beneficios para quienes quieran desarrollar una actividad en la localidad.

La comuna llegó a tener alrededor de 1.500 pobladores en la década de 1970, pero con el paso de los años su población disminuyó hasta ubicarse por debajo de los 1.000 residentes. Frente a este escenario, las autoridades locales pusieron en marcha diferentes medidas para atraer personas que quieran vivir en este lugar, trabajar de manera remota o iniciar un emprendimiento.

Así es el pueblo de Italia que busca repoblarse con vecinos

Roseto Valfortore es una localidad de características rurales y montañosas, alejada del ritmo de las grandes ciudades italianas. Su entorno natural y su tranquilidad forman parte de los principales atractivos que el municipio busca promocionar entre quienes evalúan cambiar su lugar de residencia.

La localidad también intenta adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Entre las iniciativas impulsadas se encuentra un espacio de coworking gratuito con conexión a internet, pensado para trabajadores remotos, profesionales y nómadas digitales. De esta manera, quienes puedan trabajar a distancia tienen la posibilidad de desarrollar sus actividades laborales sin necesidad de trasladarse diariamente a una ciudad más grande.

Otro de los atractivos de la propuesta son las viviendas a bajo costo en comparación con los valores de los principales centros urbanos de Italia. El municipio también contempla beneficios para determinadas actividades económicas. Entre las medidas se encuentra una exención del IMU durante cinco años para determinadas propiedades utilizadas con fines comerciales. El objetivo es facilitar la llegada de nuevos proyectos y generar movimiento económico en una localidad que busca recuperar parte de la población que perdió.

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