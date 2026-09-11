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Thiago Medina publicó una foto con sus hijas y un detalle en una de las nenas generó preocupación: qué le pasó

El influencer se sumó al trend viral de Instagram y una particularidad, en una de las mellizas, encendió las alarmas de los usuarios.

Thiago Medina

Thiago Medina, de Gran Hermano, pubicó una foto en sus redes y un detalle encendio las alarmas.

Redes sociales

Thiago Medina de Gran Hermano se subió al trend del momento y jugó a descubrir cómo sería su look en los años 80 y un detalle dio que hablar entre sus seguidores.

La participante fue recientemente eliminada y contó un secreto que tenìa bien guardado.
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El influencer publicó la foto generada con IA (inteligencia artificial) y allí se lo veía luciendo un look ochentoso junto a sus mellizas Aimé y Alai.

La simpática postal despertó muchos comentarios tiernos en la red, sin embargo el comentario de una usuaria, relacionado a una de las gemelas, abrió el debate. “¿Por qué a una de las nenas le faltan las paletas?”, escribió una usuaria.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

El comentario no pasó desapercibido y, entre quienes siguen de cerca la vida del ex de Daniela Celis, surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos usuarios señalaron que la pequeña podría haber sufrido un golpe que le habría provocado la pérdida de dos dientes. Por el momento, Thiago no hizo referencia al tema.

Como suele ocurrir en las redes sociales, las opiniones no tardaron en dividirse y los usuarios dejaron todo tipo de comentarios. “Seguro se cayó”; “Apenas tienen dos años y no le crecen. No sé por qué no la llevan al odontopediatra”; “Yo no puedo creer cómo se atreven a preguntar por los dientes de una nena”; y “Son dientes de leche, después crecen los definitivos. No pasa nada”, fueron algunas de las reacciones.

Laia y Aimé, las mellizas que Thiago tuvo junto a Daniela Celis.

Laia y Aimé, las mellizas que Thiago tuvo junto a Daniela Celis.

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo: "La situación está para atrás"

A casi un año del brutal accidente en moto que puso a Thiago Medina al borde de la muerte y tras ser denunciado por un presunto abuso sexual, el ex Gran Hermano mostró en las redes sociales cómo logró reinventar su presente laboral.

Luciendo una mochila de una reconocida aplicación de delivery, el influencer mostró en sus historias de Instagram que está listo para salir a repartir pedidos y a la vez dejó en claro que está dispuesto a tomar otros caminos, en medio de la falta de oportunidades.

Mientras grababa un video frente al espejo, Medina reconoció que el panorama económico no es el mejor. “La situación de ser influencer está para atrás”, expresó.

Además de hablar sobre su presente, contó que comenzó a trabajar como repartidor e invitó a sus seguidores a contactarlo en caso de necesitar hacer un envío. “Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá”, agregó.

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