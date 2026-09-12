Operaron de urgencia a Emmanuel Mammana tras un choque en Newell's-Vélez El defensor del Fortín sufrió la fractura de varias costillas y un neumotórax después de impactar con el arquero Tomás Marchiori. Si bien está estable, permanece en cuidados intensivos por precaución. Por Agregar C5N en









El central sufrió una grave lesión

El defensor de Vélez Sarsfield, Emmanuel Mammana, fue operado de urgencia en Rosario luego del durísimo choque que protagonizó durante el empate 1-1 frente a Newell’s.

De acuerdo con el parte médico oficial compartido por la institución de Liniers, el marcador central sufrió un traumatismo en el hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y un neumotórax, por lo que requirió la colocación de un tubo de avenamiento pleural. Actualmente se encuentra estable y permanece en el área de cuidados intensivos por precaución.

El desafortunado incidente ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Tras un centro al área enviado por Facundo Guch en un tiro libre a favor del conjunto local, el arquero fortinero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal e impactó de manera involuntaria contra su propio compañero.

Si bien la jugada siguió, Mammana quedó tendido inmediatamente en el césped con evidentes muestras de dolor, lo que motivó la rápida intervención de los médicos, su retiro en camilla y el posterior traslado en ambulancia hacia el Sanatorio de la Mujer.

En esta acción Marchiori LE QUEBRÓ accidentalmente 5 COSITLLAS a Mammana, y una de ellas le PERFORÓ UN PULMÓN Insólito choque entre los jugadores de Vélez. pic.twitter.com/D5QXDLhLL4 — Felipe GP / GalaxiaPincha (@zuquismo) September 12, 2026 La salud de Emmanuel Mammana: el parte médico de Vélez Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.