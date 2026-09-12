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Cuánto cuesta el bolso de la princesa Leonor que sorprende en España

Una elección que refleja el estilo de la heredera al trono y acompaña sus actividades durante esta nueva etapa.

Conocé como es y cuanto cuesta el bolso que lució la princesa Leonor.

Conocé como es y cuanto cuesta el bolso que lució la princesa Leonor.

Vanitatis
  • La princesa Leonor eligió un bolso de una firma española para acompañar su nueva rutina.
  • El accesorio se destaca por su diseño amplio y práctico para el día a día.
  • La marca apuesta por propuestas originales que pueden adaptarse a distintos estilos.
  • El modelo combina una estética sobria con materiales y detalles de fabricación cuidada.

La princesa Leonor atraviesa una nueva etapa en su vida y sus elecciones para el día a día también empiezan a llamar la atención. En esta oportunidad, uno de los detalles que despertó interés fue el bolso que eligió para sus jornadas de estudio. Se trata de un diseño de una firma española que combina un estilo clásico con características pensadas para una rutina cargada de actividades.

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El modelo elegido es un amplio shopper de piel natural en color negro, una alternativa que se destaca principalmente por su capacidad. Sus medidas de 31 × 45 × 9 centímetros permiten llevar objetos habituales de una jornada de estudio, como una computadora portátil, libros, una botella o un tupper. Además, su estructura está diseñada para conservar la forma incluso cuando lleva varios elementos en su interior.

Así es el bolso que eligió la princesa Leonor para su primer día de universidad.

Así es el bolso que eligió la princesa Leonor para su primer día de universidad.

Otro de los puntos destacados es la posibilidad de adaptar la manera de llevarlo según la ocasión. El bolso cuenta con asas regulables para usarlo sobre el hombro y también incorpora una cadena larga que permite llevarlo cruzado. Esta característica forma parte de la identidad de la marca, que apuesta por accesorios que pueden modificarse y combinarse de distintas maneras.

Cuál es el valor de la cartera de la princesa Leonor de España

El bolso pertenece a Mas1, una firma española que nació en 2020 y que rápidamente consiguió diferenciarse por sus diseños originales. La marca ganó notoriedad especialmente por uno de sus primeros modelos, realizado con una estructura de chapas de acero y acompañado por fundas y asas intercambiables. Esa propuesta tuvo una importante repercusión en redes sociales y ayudó a instalar el nombre de la empresa.

Desde entonces, Mas1 amplió su catálogo con diferentes diseños y materiales, aunque mantuvo la idea de crear piezas versátiles. Entre sus propuestas aparece el Trotter, un modelo de formato bandolera elaborado con piel de vacuno y pensado para utilizarse tanto al hombro como cruzado. El shopper elegido por Leonor sigue esa misma línea, aunque con un formato más amplio y orientado a las necesidades cotidianas.

La cartera pertenece a la marca española Mas1 y tiene un valor de 245 euros.

La cartera pertenece a la marca española Mas1 y tiene un valor de 245 euros.

El precio del bolso es de 245 euros, un valor que lo ubica dentro de las propuestas de la firma española para quienes buscan un accesorio funcional sin dejar de lado el diseño. Fabricado artesanalmente en España y con piel de vacuno, el modelo también cuenta con tres bolsillos interiores para organizar las pertenencias. Así, la elección de Leonor combina practicidad, producción local y un estilo sobrio para acompañarla durante esta nueva etapa.

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