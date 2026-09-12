Decoración histórica y detalles musicales: así es la casa de Gastón Edul Una recorrida por sus ambientes permite descubrir las elecciones que hizo el periodista para darle identidad a cada espacio. Agregar C5N en









Conocé como es la casa de Gastón Edul. Redes sociales

La vivienda refleja los principales intereses y gustos personales del periodista.

El deporte ocupa un lugar destacado a través de distintos recuerdos y elementos decorativos.

La música también forma parte de la ambientación con un espacio dedicado a su colección.

El estilo moderno se combina con sectores pensados para el descanso, los encuentros y el entrenamiento. La casa de Gastón Edul permite conocer un costado menos habitual del periodista deportivo. Más allá de su trabajo y de la exposición que tiene por su profesión, su hogar reúne objetos, recuerdos y espacios vinculados con algunos de sus principales intereses. El diseño combina una impronta moderna con elementos que hablan de su relación con el deporte, la música y la cultura.

El living, con una decoración con imágenes de sus referentes tanto del deporte como de la música. YT: Agusneta Uno de los detalles que más llama la atención aparece en las paredes, donde se pueden encontrar cuadros y fotografías relacionadas con figuras históricas de la música y el deporte. Entre ellas se destaca una imagen de Muhammad Ali, a quien Edul señaló como su deportista favorito desde chico. También contó una particular anécdota familiar: su abuelo fue quien trasladó en auto al reconocido boxeador durante su visita a la Argentina.

Un sector dedicado a la música, con un tocadiscos y una amplia colección de vinilos. YT: Agusneta La música también tiene un lugar especial dentro de la vivienda. En el living armó un rincón dedicado a los discos de vinilo, acompañado por un tocadiscos y parlantes para escuchar las distintas piezas de su colección. Allí aparecen nombres como Frank Sinatra, Led Zeppelin y Queen, en un espacio que funciona tanto para disfrutar de la música como para leer o descansar.

Como es la casa de Gastón Edul En cuanto al estilo general, la propiedad combina una estética industrial y moderna con algunos elementos más cálidos. El estar cuenta con un sillón modular en L de color gris topo, acompañado por almohadones y una frazada clara. La cocina, integrada al resto de los ambientes mediante un concepto abierto, mantiene una distribución práctica y funcional para la rutina cotidiana.

El exterior tiene otro de los espacios destacados de la casa: una parrilla con sistema de guillotina que ocupa un lugar central en el patio. El sector se completa con un deck, reposeras y varias plantas, creando un ambiente pensado para pasar tiempo al aire libre. Además, en ese mismo espacio hay una bolsa de boxeo que el periodista utilizó como parte de su preparación para la velada de Ibai Llanos.