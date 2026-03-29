29 de marzo de 2026 Inicio
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Adiós a las banquetas tradicionales: Alexis Mac Allister redefine la decoración en livings y cocinas

Un diseño novedoso para la silla alta que acompaña al desayunador: esta es la redefinición del mueble en tendencia este 2026 que eligió la pareja.

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La nueva tendencia para banquetas que adoptó Alexis Mac Allister. 

La nueva tendencia para banquetas que adoptó Alexis Mac Allister. 

Imagen ilustrativa generada con ChatGPT
  • La cocina con isla se consolida como el eje social del hogar y redefine el uso de los asientos.

  • Las banquetas dejan de ser un complemento funcional para convertirse en piezas protagonistas del diseño.

  • En la casa de Alexis Mac Aliister predominan líneas simples, tonos neutros y detalles metálicos que aportan sofisticación sin recargar el ambiente.

  • La tendencia prioriza ergonomía, integración visual y versatilidad en espacios abiertos.

La escena del diseño de interiores suma un nuevo capítulo en 2026 con el regreso renovado de las banquetas, impulsado por referentes inesperados como Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes desde su residencia en Londres dejaron ver una apuesta estética alineada con las últimas tendencias en livings y cocinas contemporáneas.

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Lejos de los modelos tradicionales que priorizaban únicamente la funcionalidad, las banquetas actuales que tiene Alexis Mac Allister se integran como piezas de diseño dentro de espacios amplios, luminosos y de concepto abierto. En el caso del hogar de la pareja, la cocina se organiza alrededor de una isla central que actúa como núcleo de encuentro, donde estos asientos adquieren protagonismo propio sin romper la armonía visual del conjunto.

Cocina comedor de Mac Allister y Ailén Cova

La elección estética responde a una lógica clara: líneas rectas, estructuras livianas y una paleta cromática dominada por blancos, grises y negros, con detalles en dorado que elevan el nivel de sofisticación. Este equilibrio permite que las banquetas dialoguen con muebles sin tiradores visibles y electrodomésticos integrados, en una composición donde cada elemento cumple un rol definido.

A su vez, el diseño no descuida la comodidad, ya que los modelos incorporan respaldos bajos, apoyapiés y superficies acolchonadas que mejoran la experiencia de uso cotidiano, al tiempo que facilitan su guardado bajo la barra, optimizando el espacio disponible.

Cómo es la nueva tendencia que reemplaza a las banquetas tradicionales

La tendencia que se impone en 2026 no elimina las banquetas, sino que las redefine por completo al alejarlas de su versión más clásica y utilitaria, para convertirlas en piezas versátiles que acompañan el estilo general del hogar.

En este enfoque, el concepto de cocina abierta resulta central, ya que promueve una circulación fluida entre ambientes y transforma a la isla en un punto de interacción social, donde las banquetas permiten compartir desde comidas informales hasta encuentros con invitados. Esta disposición refuerza una idea de hogar más dinámico, donde el diseño no solo responde a lo estético, sino también a nuevas formas de habitar.

Banqueta en tendencia 2026

Además, la clave está en la integración visual, evitando contrastes bruscos y apostando por materiales y terminaciones que se alineen con el resto del mobiliario, lo que genera una sensación de continuidad y orden. En este contexto, las banquetas dejan de ser un elemento secundario para consolidarse como un recurso central dentro del diseño contemporáneo.

De esta manera, la elección de Alexis Mac Allister y Ailén Cova no solo refleja una estética cuidada, sino que también anticipa el rumbo de una tendencia que gana terreno y redefine el equilibrio entre funcionalidad y estilo en los espacios domésticos.

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