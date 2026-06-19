IR A
IR A

Migue Granados habló tras el escándalo que salpica a Luzu TV por la fake news de Jorge Messi

El escándalo puso en el centro del debate los estándares de verificación en los medios digitales en vivo. Luzu TV tomó medidas inmediatas y sus conductores salieron a contener el daño institucional.

Olga y Luzu TV mantienen una competencia directa.

Olga y Luzu TV mantienen una competencia directa.

Redes sociales

Migue Granados, conductor de Olga, se refirió al escándalo desatado luego de la fake news que Florencia Peña difundió al aire de Luzu TV sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel. Aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido, el conductor eligió la cautela y evitó profundizar en la polémica.

El influencer recibió duras críticas.
Te puede interesar:

Lanzaron una crítica despiadada a un influencer que cubre el Mundial 2026: "Mal tipo, nadie lo quiere"

"Me pareció muy delicado lo que pasó, pero bueno, yo les voy a contestar porque están trabajando y hace mucho frío. No quiero meterme en el tema ni voy a opinar", afirmó. Y añadió: "Es algo muy delicado y se están ocupando desde el lugar que se tienen que ocupar".

La palabra de Granados era especialmente buscada dado que Olga y Luzu TV mantienen una competencia directa en el ecosistema del streaming argentino. Pese a eso, el conductor se mantuvo deliberadamente al margen y evitó aprovechar el momento para instalar una postura crítica sobre el canal rival.

Consultado sobre si lo ocurrido lo afecta en tanto referente de la misma industria, fue claro: "A todos nos puede afectar que pase algo así, entonces, más allá de las competencias, la verdad es que no me agrada y lamento lo que pasó".

Qué dijo Nico Occhiato sobre la fake new de Jorge Messi

Nicolás Occhiato, conductor de Nadie dice Nada y cabeza de Luzu TV, salió al frente desde el inicio de su programa para referirse al episodio. Reconoció el error, asumió la responsabilidad institucional y defendió las decisiones tomadas. "Uno como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones y tiene un costo", afirmó tras haber desvinculado a Florencia Peña y al equipo de producción involucrado.

Ante las cámaras, Occhiato encuadró lo sucedido como un error humano sin intención: "Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir". También apuntó a quienes amplificaron la información falsa: "Tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie".

Ante las versiones que indicaban que marcas anunciantes habían suspendido su relación con el canal, Occhiato fue tajante: "No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien". Y cerró con una advertencia a quienes especularon con el fin del canal: "Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca".

El canal había publicado un comunicado en el que calificó la situación como "inadmisible" y reafirmó su compromiso con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa". Por otra parte, la familia Messi confirmó que Jorge se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente" y pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El público la recibió con aplausos.

La reacción del público que fue a ver a Florencia Peña a su obra de teatro después del escándalo por la fake new

El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

Confirmado: la decisión de Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

Nico Occhiato, fundador de Luzu TV.

Tras la fake news de Jorge Messi, Luzu echó a "todos los responsables" y Flor Peña decidió renunciar al programa

La reconocida periodista se quedó afuera del equipo que cubrirá el Mundial.

La periodista que se quedó fuera del Mundial 2026 a última hora: quién es

Los investigadores reúnen información sobre el trayecto y el comportamiento de los dos helicópteros. 

Investigación por la muerte de Gaspi: la Policía analiza la ruta de los helicópteros y los minutos previos al choque

El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

últimas noticias

Vanesa cuenta su historia a C5N

La estremecedora historia de la ex de Lotocki: de paciente adolescente a denunciar una red de trata

Hace 2 minutos
La familia de Diego Maradona autorizó la colección cápsula en homenaje al Diez.

Lanzan colección de ropa inspirada en Diego Maradona: ¿cómo es?

Hace 9 minutos
Milei sale por arriba del laberinto Adorni y nombra a un hombre propio en la vocería

Milei sale por arriba del laberinto Adorni y nombra a un hombre propio en la vocería

Hace 11 minutos
Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

Hace 17 minutos
La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

Hace 43 minutos