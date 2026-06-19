Migue Granados habló tras el escándalo que salpica a Luzu TV por la fake news de Jorge Messi

El escándalo puso en el centro del debate los estándares de verificación en los medios digitales en vivo. Luzu TV tomó medidas inmediatas y sus conductores salieron a contener el daño institucional.

Migue Granados, conductor de Olga, se refirió al escándalo desatado luego de la fake news que Florencia Peña difundió al aire de Luzu TV sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel. Aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido, el conductor eligió la cautela y evitó profundizar en la polémica.

"Me pareció muy delicado lo que pasó, pero bueno, yo les voy a contestar porque están trabajando y hace mucho frío. No quiero meterme en el tema ni voy a opinar ", afirmó. Y añadió: " Es algo muy delicado y se están ocupando desde el lugar que se tienen que ocupar".

La palabra de Granados era especialmente buscada dado que Olga y Luzu TV mantienen una competencia directa en el ecosistema del streaming argentino . Pese a eso, el conductor se mantuvo deliberadamente al margen y evitó aprovechar el momento para instalar una postura crítica sobre el canal rival.

Consultado sobre si lo ocurrido lo afecta en tanto referente de la misma industria, fue claro: "A todos nos puede afectar que pase algo así, entonces, más allá de las competencias, la verdad es que no me agrada y lamento lo que pasó".

Nicolás Occhiato , conductor de Nadie dice Nada y cabeza de Luzu TV, salió al frente desde el inicio de su programa para referirse al episodio. Reconoció el error, asumió la responsabilidad institucional y defendió las decisiones tomadas. "Uno como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones y tiene un costo", afirmó tras haber desvinculado a Florencia Peña y al equipo de producción involucrado.

Ante las cámaras, Occhiato encuadró lo sucedido como un error humano sin intención: "Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir". También apuntó a quienes amplificaron la información falsa: "Tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie".

Redes sociales

Ante las versiones que indicaban que marcas anunciantes habían suspendido su relación con el canal, Occhiato fue tajante: "No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien". Y cerró con una advertencia a quienes especularon con el fin del canal: "Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca".

El canal había publicado un comunicado en el que calificó la situación como "inadmisible" y reafirmó su compromiso con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa". Por otra parte, la familia Messi confirmó que Jorge se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente" y pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad".