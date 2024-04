Mientras se lucía en microbikini, Salma Hayek aclaró que su familia no la deja en paz con una divertida foto

Salma Hayek vistió una microbikini azul en medio de un viaje familiar . La actriz mexicana, una de las más grandes referencias en la moda y el espectáculo, compartió una divertida publicación en la que contó cómo su familia complicó su tarea de sacarse una foto en el agua. Con su look marcó tendencia y mostró los detalles de un traje de baño que será protagonista en este 2024.

Con su humor y carisma, se la pudo ver subiendo una escalera de un yate mientras mostraba detalles de su conjunto. Su traje de baño incluyó un modelo triangular en el corpiño y una bombacha colaless de tiro bajo. El diseño contó con un estampado abstracto con líneas amarillas en los bordes de sus piezas.

Además, completó su look con joyería dorada que hizo juego con el resto del conjunto.

En el pie de foto de la publicación, Salma Hayek escribió con su humor característico: “Cuando tu familia no te deja tomar una selfie en bikini en paz”. Este posteo fue un éxito, sumando más de 1 millón de “Me gusta” por parte de sus fans. Nuevamente, marcó tendencia y confirmó su impacto en el mundo de la moda y de las redes sociales.

Georgina Rodríguez salió del mar con Cristiano Ronaldo con una nueva microbikini tendencia de la moda

Georgina Rodríguez posó vistiendo una microbikini muy elegida en la temporada por las famosas junto a Cristiano Ronaldo. La pareja viajó a Maldivas y se mostró relajándose en sus playas. La modelo compartió un video en donde se los pudo ver saliendo del agua disfrutando de esta escapada luego de un descanso que se tomó el futbolista.

En su última publicación en Instagram, la influencer subió un video saliendo del mar junto a Cristiano Ronaldo. Ambos se mostraron alegres y disfrutando del paisaje y la costa de este paradisíaco destino turístico. Como no podía ser de otra forma, los dos marcaron tendencia con su look. La argentina vistió un diminuto traje de baño marrón que contó con un sostén push up desatado por el cuello y una bombacha colaless de tiro alto.

Por el lado del portugués, eligió un short ajustado verde aqua de Versace, una de sus prendas favoritas y que suele usar en cada ocasión que tiene oportunidad de visitar alguna playa.

“En el paraíso contigo, Cristiano”, escribió Georgina Rodríguez en la publicación en su perfil. La modelo, estrella de su reality "Soy Georgina" se mostró feliz de estar pasando estos días con su marido y sus hijos, quienes también formaron parte de este viaje. Su look nuevamente marcó tendencia, confirmando su referencia en el mundo de la moda.