Qué microbikinis fueron las más destacadas por Salma Hayek en el verano y se convirtieron en furor

Salma Hayek es una gran fanática de las microbikinis y en su cuenta de Instagram mostró los mejores conjuntos que usó en distintos momentos de la temporada. La actriz cumplió 57 años y lo festejó cerca del mar, en donde lució un traje de baño estampado que marcó tendencia. Además, aprovechó su descanso para viajar y mostrar otro de los conjuntos más usados por las famosas. Parte de sus 27 millones de seguidores reaccionaron y elogiaron sus looks.

En primer lugar, repasamos uno de sus looks más icónicos del verano. Eu cuenta de Instagram compartió algunas imágenes en donde se la pudo ver luciendo un traje de baño rojo y blanco al que le agregó un sombrero. Con motivo de celebrar su cumpleaños número 57, la actriz viajó a una playa con sus seres queridos y compartió algunas postales del momento. En estas fotos se mostró vistiendo un corpiño rojo carmesí con bordado blanco con el cuello halter y un fino cordón atado por la espalda .

Salma Hayek microbikini Instagram

Para la parte inferior optó por una bombacha con el mismo diseño y con tiras en los costados. Además, le sumó un sombrero beige, uno de los accesorios tendencia de la temporada que eligieron numerosas famosas para complementar su look. También se la pudo ver con el pelo mojado producto de haberse metido al mar y un par de anteojos de sol.

Salma Hayek microbikini Instagram

En otra de las fotos, la actriz mexicana posó apoyada en una pared. En ese momento vistió un traje de baño tropical amarillo, al que le agregó como accesorio unos lentes de sol. En cuanto al conjunto, este contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras en los costados regulables.

Salma Hayek microbikini Instagram

La repercusión en las redes no se hizo esperar, y las fotos en microbikini de Salma Hayek rápidamente se llenaron de "me gusta" y comentarios con elogios. Sus seguidores constantemente apoyan cada una de sus publicaciones, elogiando su look, alguna novedad de su carrera o noticias sobre su vida personal. Estas publicaciones demuestran su vínculo con sus fans y su referencia en el mundo del espectáculo y de la moda.

Anitta sorprendió con una microbikini de color llamativo que se lució aún más en la nieve

La reconocida cantante brasileña Anitta llamó la atención de sus seguidores en Instagram al vestir una microbikini en medio de un paisaje nevado. Desde Aspen, Colorado, Estados Unidos, en donde se encuentra de vacaciones, la artista se mostró con un look poco convencional para el clima del lugar. En una de sus recientes publicaciones, junto a la influencer venezolana Lele Pons, desafió el frío con un estilo único, mostrando que incluso en la nieve, un traje de baño puede ser una opción para una sesión de fotos.

Anitta Microbikini Instagram

Entre las actividades que compartieron en redes, se incluyen imágenes esquiando y celebrando con champagne, envueltas en toallas blancas, sugiriendo un ambiente de relajación y diversión. Sin embargo, lo que verdaderamente causó sensación fue el audaz look de la cantante, posando con una microbikini en medio del paisaje nevado, una combinación a tono con su constante innovación en la moda.

El traje de baño contó con dos piezas. Para la parte superior eligió un corpiño con molde triangular y tiras entre cruzadas en el cuello, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha tipo vedetina. Además, le sumó unas gafas de sol y unas botas de invierno.

Anitta Microbikini Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar, y sus fans llenaron de elogios la publicación. Estas fotos resaltaron su estilo y confirmaron que es una de las grandes referentes en el mundo de la moda y en el entorno digital. No sólo marca tendencia con su música, sino que también lo hace con su look.