Mercedes Morán relató una escalofriante escena paranormal que protagonizó: "Había otra mano"

Explicó que, antes de salir a saludar, quería cambiarse: "Compartíamos el camarín con las otras actrices y terminó el espectáculo, primera vez que sentía un aplauso hermoso, y se llenó el camarín de gente que venía a saludarnos, y no me habían dado tiempo a cambiarme, yo estaba con el vestido del personaje. Entonces agarré mi ropa, y me fui al baño, que estaba en la parte de arriba del escenario".

Mercedes Morán: su debut paranormal en el teatro

Y relató le escalofriante escena que vivió: “Subo para cambiarme porque no quería saludar con el vestidito del personaje, y empiezo a meter la mano para buscar la llave de la luz y encuentro otra mano”. Y agregó: “No me asusté, pensé que era el asistente de dirección. Y digo '¿sos vos? estoy buscando la luz'. Y nadie me contestó. Lo veo al asistente abajo. Prendo la luz, no había nadie”.

Y luego le contaron qué había pasado: “. Y volví pálida, y Jaime Kogan me vio, y me dijo: '¿qué te pasó?'. Le conté y me dijo: 'Quedate tranquila, es una bendición'. Parece que en ese teatro estaba esta historia de que había una actriz que cada tanto hacía alguna seña y me dijo 'es una buena señal'".