L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

L-Gante y Wanda Nara compartieron hasta hace semanas viajes juntos donde, si bien no confirmaron su reconciliación, aseguraban que solo eran amigos . Sin embargo, de golpe, todo se desvaneció: e l músico volvió con la madre de su hija y ahora se confirmó que volverá a trabajar junto a la China Suárez. ¿Traiciones sin fin?

El oriundo de General Rodríguez confirmó en los últimos días su acercamiento a Tamara Báez y hasta llegó a confesar que, para no generar inconvenientes con la madre de Jamaica y volver a apostar en el amor sin dudas ni celos de por medio, decidió bloquear de todas las redes a la empresaria .

Pero ahora, indirectamente, el representante de la Cumbia 420 tuvo un gesto que podría tomarse con una verdadera traición. Es que, con el furor del estreno de En el barro, el nuevo proyecto de Sebastián Ortega, el spin-off de la exitosa serie El Marginal, se empezaron a ver algunos adelantos con lo que se encontrarán los fanáticos en la segunda temporada . Entre ellas, se destaca la presencia de Eugenia “La China” Suárez.

Con el éxito en la plataforma Netflix, posicionándose en el número 3 de las series más vistas a nivel mundial, la misma cuenta oficial de la serie adelantó cuál será el papel de la actual pareja de Mauro Icardi.

De acuerdo a lo que reveló la propia cuenta de Instagram En el barro, revelaron junto a una imagen dentro de un auto, que Eugenia “La China” Suárez encarnizará el papel de “ Nicole ”, una joven que trabaja de prostituta VIP para clientes millonarios, aunque por el momento se desconoce la razón por la cual ingresó a “La Quebrada”.

Tal y como lo había anunciado la actriz tiempo atrás, se sumará al elenco de la serie en la segunda temporada, junto al músico L-Gante. Según trascendió, la actriz y el oriundo de General Rodríguez protagonizarán escenas sexuales.

De esta manera, los músicos, volvieron a estar juntos en un set de filmación, en medio del escándalo por el romance entre la cantante y el delantero del Galatasaray y el breve noviazgo de Wanda Nara con el artista de la Cumbia 420: hace un año, ambos habían lanzado una canción juntos llamado Llora Como Un Arrepentido.

Eugenia La China Suárez En el barro

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

En el barro, el esperado spin-off creado por Sebastián Ortega retoma el universo de El Marginal, la exitosa producción nacional que alcanzó reconocimiento a nivel mundial cuando llegó a Netflix y que, a lo largo de sus cinco temporadas, cautivó al público no sólo con su trama, sino también con sus personajes emblemáticos como "Marito" y "Diosito".

Según contó el propio director en diálogo con la prensa, la idea de crear En el barro surgió al terminar la última temporada de la serie original: “Queríamos evitar caer en una repetición e irnos en el momento justo. Entonces empezaron a surgir nuevas ideas y pensamos: ‘¿Por qué no seguir la historia de Gladys?’”. Y así fue como nació esta continuación, pero desde otra perspectiva: el de las mujeres.

En el barro 3

Ahora, Gladys Guerra (Ana Garibaldi) -la esposa de “Marito” Borges, el mafioso que interpretaba el fallecido Claudio Rissi en El Marginal- es quien protagoniza esta nueva entrega tras caer presa luego de los eventos acontecidos en la quinta temporada de la serie original.

En este spin-off es trasladada hacia el penal La Quebrada junto a Marina Delorsi (Valentina Zenere), una modelo acusada de matar a su pareja; “La gallega” (Ana Rujas), una española que deja toda su vida anterior tras enamorarse de un criminal; Yael (Carolina Ramírez), una mujer de nacionalidad colombiana apresada por narcotráfico que tiene una hija menor de edad; Solita (Camila Peralta), una ladrona de origen humilde y Olga (Erika de Sautu Riestra), una profesional en cirugías estéticas que pierde a un paciente en una operación.