Axel Kicillof, sobre la despedida del Indio Solari: "Se está desarrollando en calma y en paz"

El gobernador bonaerense destacó el operativo desplegado por la Provincia para organizar el funeral en Villa Domínico y afirmó que trabajarán junto a la familia para que nadie se quede sin despedir al ídolo popular.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró que el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva a Carlos “Indio” Solari , luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso. En ese contexto, destacó el operativo desplegado en Villa Domínico y remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada.

En declaraciones a C5N , Kicillof expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”. “Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven” , afirmó.

El mandatario contó que estuvo presente en el lugar donde se realiza el velatorio y describió la magnitud de la convocatoria. “Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte”, sostuvo. Además, señaló que desde el primer momento la Provincia puso a disposición sus recursos para hacer posible el homenaje popular. “Desde que el hecho ocurrió las fuerzas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para poder posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz”, explicó.

Kicillof definió la ceremonia como “una despedida popular y masiva” y destacó la respuesta de los seguidores del artista. “Es una peregrinación para despedirse del Indio. La cola ya llega hasta Puente Alsina, más de 40 cuadras” , describió.

El gobernador también recordó su vínculo personal con la obra del músico. “Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable. Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad” , afirmó. Y agregó: “Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia”.

Durante la entrevista, relató la emoción que se vive dentro del predio. “La gente entra, llora, se desgarra pero básicamente agradece. La palabra que más escuché es ‘gracias’ entre medio del llanto. Eso es lo que representa un ídolo popular de esta magnitud que atravesó tantos momentos históricos con un posicionamiento tan claro a favor del pueblo”, señaló.

Respecto a la duración de la despedida, Kicillof transmitió un mensaje de tranquilidad a quienes todavía esperan para ingresar. “Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla”, indicó. En ese sentido, confirmó que la Provincia, el municipio y la familia trabajan para que todos tengan la posibilidad de darle el último adiós.

“Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse. En cuanto a los tiempos, tanto la familia, la Provincia y el municipio buscaremos garantizar que todos puedan despedirse”, aseguró.

Para cerrar, el gobernador destacó el lugar que ocupa Solari en la cultura popular argentina. “Los fanáticos necesitan despedirse. Es un desahogo pero también una representación de lo que representa el Indio”, expresó. Y concluyó: “El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró más allá de lo que es como artista por su posicionamiento y el acompañamiento permanente al pueblo”.