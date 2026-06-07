7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno

La despedida del líder ricotero en Villa Domínico está atravesada por el dolor de sus millones de seguidores, pero también por el enojo contra el Ejecutivo por no haber permitido un último adiós en Casa Rosada o en el Congreso, a la altura de la figura del ídolo fallecido.

Por
Miles de fanáticos del Indio Solari

Miles de fanáticos del Indio Solari, congregados en Villa Domínico para su despedida.

La despedida del Indio Solari en Villa Domínico está atravesada por el dolor de sus millones de seguidores, pero también por el enojo contra el Gobierno por no haber permitido un último adiós en Casa Rosada o en el Congreso, a la altura de la figura del ídolo fallecido.

Te puede interesar:

Kicillof, sobre la despedida del Indio: "Se está desarrollando en calma y en paz"

"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", expresó a C5N una mujer desde la fila .

"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", agregó.

"El Gobierno no habilitó la Casa Rosada ni el Congreso. Se perdieron la oportunidad de ver la plaza llena, una vez en su ciclo. Nunca tuvieron la plaza llena", sostuvo un fanático del Indio, emocionado.

"El Indio es lo popular, la gente, ellos no entienden lo que le pasa al pueblo", agregó otro, a tono con un sentimiento de duelo mezclado con el rechazo a un gobierno que no se pronunció sobre la pérdida del líder ricotero.

Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari

Accesos vehiculares

  • Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón, se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

  • Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

  • Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico.

Transporte Público

Líneas de colectivo

  • 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).
  • 22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.
  • 24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).
  • 85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.
  • 98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).
  • 148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.
  • 159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").
  • 178, une Nueva Pompeya / Zeballos.
  • 295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca)

Trenes

La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución.

  • Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

  • Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.

Velorio del Indio Solari: mapa de accesos y calles cortadas

mapa accesos parque dominico - velorio indio solari
El mapa de los cortes en Villa Domínico durante la despedida del Indio Solari.

El mapa de los cortes en Villa Domínico durante la despedida del Indio Solari.

Noticias relacionadas

el impactante mural en villa fiorito para homenajear al indio

El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio

habra tiempo para que nadie se quede sin adios: el mensaje de la familia del indio solari

"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós": el mensaje de la familia del Indio Solari

play

El último adiós al Indio Solari: aparecieron las primeras fotos de la intimidad del velorio

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Milo J homenajeó al Indio Solari en México: la emoción del artista

Milo J homenajeó al Indio Solari en México: la emoción del artista

Llevó a su perro a su defensa de tesis y se volvió viral. 

Fue a rendir una materia acompañada de su perro y se volvió viral: como fue

Rating Cero

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

La interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas para despedir al Indio

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

El emotivo homenaje de Lali al Indio Solari con Ji ji ji: el pogo más grande del pop argentino

Nuevo look para Juana Viale.

Look sorpresivo: así fue la impresionante transformación de Juana Viale

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.
play

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

últimas noticias

La declaración jurada de Adorni: fe, plazos y una caja de sorpresas

La declaración jurada de Adorni: fe, plazos y una caja de sorpresas

Hace 4 minutos
Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Hace 19 minutos
Miles de fanáticos del Indio Solari, congregados en Villa Domínico para su despedida.

El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno

Hace 24 minutos
El 21 de junio Colombia llevará a cabo su balotaje para elegir presidente. 

Un nuevo felino en América: del león argentino al tigre colombiano

Hace 29 minutos
play

Kicillof, sobre la despedida del Indio: "Se está desarrollando en calma y en paz"

Hace 34 minutos