El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno La despedida del líder ricotero en Villa Domínico está atravesada por el dolor de sus millones de seguidores, pero también por el enojo contra el Ejecutivo por no haber permitido un último adiós en Casa Rosada o en el Congreso, a la altura de la figura del ídolo fallecido. Por Agregar C5N en









Miles de fanáticos del Indio Solari, congregados en Villa Domínico para su despedida.

La despedida del Indio Solari en Villa Domínico está atravesada por el dolor de sus millones de seguidores, pero también por el enojo contra el Gobierno por no haber permitido un último adiós en Casa Rosada o en el Congreso, a la altura de la figura del ídolo fallecido.

"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", expresó a C5N una mujer desde la fila .

"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2063605512260788538&partner=&hide_thread=false "Que lo miren por TV los de arriba: esto que es el pueblo, el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca".



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