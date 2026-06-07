El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno

La despedida del Indio Solari en Villa Domínico está atravesada por el dolor de sus millones de seguidores, pero también por el enojo contra el Gobierno por no haber permitido un último adiós en Casa Rosada o en el Congreso, a la altura de la figura del ídolo fallecido.
"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", expresó a C5N una mujer desde la fila .
"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", agregó.
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"El Gobierno no habilitó la Casa Rosada ni el Congreso. Se perdieron la oportunidad de ver la plaza llena, una vez en su ciclo. Nunca tuvieron la plaza llena", sostuvo un fanático del Indio, emocionado.
"El Indio es lo popular, la gente, ellos no entienden lo que le pasa al pueblo", agregó otro, a tono con un sentimiento de duelo mezclado con el rechazo a un gobierno que no se pronunció sobre la pérdida del líder ricotero.
Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari
Accesos vehiculares
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Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón, se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.
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Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.
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Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico.
Transporte Público
Líneas de colectivo
- 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).
- 22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.
- 24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).
- 85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.
- 98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).
- 148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.
- 159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").
- 178, une Nueva Pompeya / Zeballos.
- 295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca)
Trenes
La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución.
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Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.
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Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.
Velorio del Indio Solari: mapa de accesos y calles cortadas
mapa accesos parque dominico - velorio indio solari
El mapa de los cortes en Villa Domínico durante la despedida del Indio Solari.