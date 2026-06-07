"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós": el mensaje de la familia del Indio Solari Tras el inicio del velorio en Villa Domínico, desde la cuenta oficial del músico se publicó un comunicado en el que se destacó que se está "peregrinando en paz" y en el que también se reiteró que la ceremonia no tendrá hora de finalización. Por Agregar C5N en









Con el inicio del velatorio de Carlos Alberto “Indio” Solari antes de lo previsto, desde la cuenta oficial del músico se publicó un nuevo comunicado donde destacaron la actitud de miles de fanáticos que decidieron acercarse de todas partes del país para darle el último adiós.

De acuerdo a lo que estaba pactado el Polideportivo Gatica en Avellaneda iba abrirse al público a las 11 de este domingo, sin embargo, los organizadores decidieron adelantarlo aproximadamente un poco más de una hora antes debido a la multitud que está en la espera de poder ingresar ya desde el sábado y que de a poco van llegando en las primeras horas y se espera que lo hagan a lo largo de toda la jornada.

“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, indicaron y detallaron en línea a lo que había anticipado cuando confirmaron el lugar en que se iba a llevar adelante el último adiós: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram View this post on Instagram Cuando se anunció dónde y cuándo se iba a realizar la despedida para el público, anticiparon que se iba a llevar a cabo “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.