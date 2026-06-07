"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós": el mensaje de la familia del Indio Solari

Con el inicio del velatorio de Carlos Alberto “Indio” Solari antes de lo previsto, desde la cuenta oficial del músico se publicó un nuevo comunicado donde destacaron la actitud de miles de fanáticos que decidieron acercarse de todas partes del país para darle el último adiós.
De acuerdo a lo que estaba pactado el Polideportivo Gatica en Avellaneda iba abrirse al público a las 11 de este domingo, sin embargo, los organizadores decidieron adelantarlo aproximadamente un poco más de una hora antes debido a la multitud que está en la espera de poder ingresar ya desde el sábado y que de a poco van llegando en las primeras horas y se espera que lo hagan a lo largo de toda la jornada.
“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, indicaron y detallaron en línea a lo que había anticipado cuando confirmaron el lugar en que se iba a llevar adelante el último adiós: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”.
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Cuando se anunció dónde y cuándo se iba a realizar la despedida para el público, anticiparon que se iba a llevar a cabo “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.
Luego explica: “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”.
Velorio del Indio Solari: cómo llegar al Parque Domínico
Luego de confirmar que el Polideportivo Gatica iba a ser el velorio del Indio Solari, la familia emitió un comunicado detallando que el ingreso “se realizará únicamente por Av. Bartolomé Mitre y Gral. Otero” y agregó que “habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación”.
Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari
Accesos vehiculares
- Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón, se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.
- Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.
- Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico.
Transporte Público
Líneas de colectivo
- 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).
- 22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.
- 24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).
- 85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.
- 98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).
- 148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.
- 159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").
- 178, une Nueva Pompeya / Zeballos.
- 295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca)
Trenes
- La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución.
- Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.
- Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.