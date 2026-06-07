El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio Solari Se trata de una intervención del colectivo artístico Muro Sur. Además, la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito del Municipio de Lomas de Zamora realizó un ensayo abierto para los vecinos y vecinas, donde interpretaron los clásicos Jijiji y La Bestia Pop. Por Agregar C5N en









La muerte del Indio Solari generó un fuerte impacto en todo el país y los homenajes póstumos no tardaron en empezar a aparecer. En el barrio de La Cava, en Villa Fiorito, el colectivo artístico Muro Sur pintó un impresionante mural y la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito del Municipio de Lomas de Zamora realizó un ensayo abierto para los vecinos y vecinas, donde interpretó los clásicos “JiJiJi” y “La Bestia Pop” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El colectivo artístico Muro Sur viene interviniendo las calles de Fiorito con murales participativos en el marco del proyecto Comunidad de D10S, realizó una intervención colectiva con la imagen del músico, invitando a los vecinos y vecinas a ser parte de la obra.

La actividad fue la forma en que la comunidad se sumó a los homenajes que se multiplicaron durante el día en distintos puntos del país, tras conocerse la muerte de Carlos "el Indio" Solari.

Mural Villa Fiorito Indio Solari

El mural quedó pintado en las paredes del barrio como un recuerdo permanente de uno de los referentes más grandes del rock nacional.