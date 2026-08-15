Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: el oficialismo se prepara para negociar Después de la cadena nacional del año pasado, el Presidente decidió regresar a la Cámara de Diputados, tal como lo hizo en 2024. Será el próximo 15 de septiembre, la fecha límite para que el Ejecutivo envíe el proyecto al Palacio Legislativo. Por Agregar C5N en









Milei se hará cargo de presentar el Presupuesto en lugar del ministro de Economía.

Tras el duro revés que sufrió el oficialismo en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el presidente Javier Milei confirmó que irá a la Cámara de Diputados para presentar el proyecto del Presupuesto 2027. La decisión marca su regreso después de dos años: la última vez fue en 2024, ya que en 2025 optó por una cadena nacional.

El gesto marca, además, la intención del oficialismo de centralizar el discurso libertario en la figura de Milei. Históricamente, la presentación del Presupuesto quedaba a cargo del ministro de Economía, una tradición que el Gobierno rompió. "El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo", explicaron altas fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La presentación será el martes 15 de septiembre, la fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. Se espera que el Presupuesto 2027 tenga, nuevamente, el equilibrio fiscal como eje. Si el oficialismo logra que los legisladores le den luz verde, será la segunda vez que lo consiga: el de 2026 fue el primer Presupuesto aprobado de esta gestión.

El historial legislativo de la era Milei: del bloqueo al primer Presupuesto aprobado Esta será la segunda oportunidad en la que Milei asista al Congreso para presentar el Presupuesto. El único antecedente presencial ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando expuso el proyecto del Presupuesto 2025 de pie desde un atril ubicado en el centro del recinto de Diputados.

A pesar del fuerte discurso presidencial, aquella iniciativa se estancó en comisiones debido al fracaso de las negociaciones por los fondos entre el Ejecutivo y las provincias, por lo que nunca llegó a votarse. En 2025, el Gobierno cambió la estrategia, empujado por derrotas electorales previas y tensiones políticas, y optó por un mensaje grabado en cadena nacional.