Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: el oficialismo se prepara para negociar

Tras el duro revés que sufrió el oficialismo en el Senado durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el presidente Javier Milei confirmó que irá a la Cámara de Diputados para presentar el proyecto del Presupuesto 2027. La decisión marca su regreso después de dos años: la última vez fue en 2024, ya que en 2025 optó por una cadena nacional.
El gesto marca, además, la intención del oficialismo de centralizar el discurso libertario en la figura de Milei. Históricamente, la presentación del Presupuesto quedaba a cargo del ministro de Economía, una tradición que el Gobierno rompió. "El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo", explicaron altas fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La presentación será el martes 15 de septiembre, la fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. Se espera que el Presupuesto 2027 tenga, nuevamente, el equilibrio fiscal como eje. Si el oficialismo logra que los legisladores le den luz verde, será la segunda vez que lo consiga: el de 2026 fue el primer Presupuesto aprobado de esta gestión.
El historial legislativo de la era Milei: del bloqueo al primer Presupuesto aprobado
Esta será la segunda oportunidad en la que Milei asista al Congreso para presentar el Presupuesto. El único antecedente presencial ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando expuso el proyecto del Presupuesto 2025 de pie desde un atril ubicado en el centro del recinto de Diputados.
A pesar del fuerte discurso presidencial, aquella iniciativa se estancó en comisiones debido al fracaso de las negociaciones por los fondos entre el Ejecutivo y las provincias, por lo que nunca llegó a votarse. En 2025, el Gobierno cambió la estrategia, empujado por derrotas electorales previas y tensiones políticas, y optó por un mensaje grabado en cadena nacional.
El Presupuesto 2026 logró sortear las comisiones y fue finalmente aprobado durante las sesiones extraordinarias de diciembre de ese año. De cara a 2027, el principal objetivo de la Casa Rosada es sancionar la ley a tiempo para evitar una prórroga y empezar el año electoral con las cuentas públicas formalmente ordenadas.
Negociación cruzada: recursos provinciales y la suspensión de las PASO
El principal desafío para el oficialismo de cara al debate del Presupuesto 2027 será encauzar las complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas, donde entrarán en juego reclamos provinciales relacionados con la distribución de recursos, obras y programas federales.
Esta discusión se superpone directamente con la agenda política que el oficialismo busca resolver de manera prioritaria antes de fin de año. En ese sentido, el Gobierno buscaría postergar el tratamiento del Presupuesto para concentrar los esfuerzos parlamentarios en sancionar primero su agenda estructural: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal, el "super-RIGI" y la eliminación de las PASO.