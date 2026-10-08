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Mauro Icardi estalló contra Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, y lanzó una durísima advertencia

Luego de la sentencia que disolvió su matrimonio con la empresaria, el futbolista salió con los tapones de punta: le respondió a la letrada y anunció nuevos juicios. "Estén atentas", alertó.

Mauro Icardi

Mauro Icardi, contra la abogada de Wanda Nara.

Instagram: /mauroicardi

Mauro Icardi cruzó con dureza a Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, luego de que la letrada realizara una contundente aclaración en sus redes sociales tras conocerse la sentencia de divorcio entre el futbolista y la mediática.

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A través de un extenso descargo, el exdelantero del Galatasaray apuntó contra las declaraciones que, según sostuvo, circularon durante los últimos dos años. Además, brindó detalles sobre la resolución judicial dictada en Italia y se refirió al conflicto legal que mantiene con su exesposa por sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Primero, Icardi apuntó contra la letrada y le reprochó sus recientes declaraciones, en las que aseguró que varios periodistas "confundieron" algunos puntos de la sentencia. "Dejá, Anita, no aclares que oscurece. Hace dos años que cuentan mentiras en los medios, ¿y justo hoy dicen la verdad? Qué coincidencia", escribió indignado en X.

En ese sentido, el futbolista insistió en que el fallo siempre respaldó lo que él había solicitado ante la Justicia. "Bueno, con la sentencia italiana en mano, espero que esta vez lo hayas entendido. Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa… ¡salió lo que pedimos! ¿O todavía necesitás que te lo expliquen?", la chicaneó.

Ana Rosenfeld.

Ana Rosenfeld.

Mauro Icardi se refirió a la situación legal de las hijas que tiene con Wanda Nara

En otro tramo del fuerte descargo, el delantero se metió de lleno en la situación judicial vinculada con las dos menores: "Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman".

Mauro Icardi cruzó a Ana, la abogada de Wanda Nara.

Mauro Icardi cruzó a Ana, la abogada de Wanda Nara.

"Ni con todas las denuncias que hicieron para alejarme consiguieron romper ese vínculo. ¿Te acordás? Vos y tu 'amiguito', el que hoy está entre rejas", disparó.

Luego aprovechó para señalar la exposición mediática que mantienen tanto Wanda como su abogada: "Yo sigo en silencio en los medios. Los programas de chimentos o de 'chimuertos' te los dejo a vos y a tu asistida. Por lo visto, tanta pantalla y tanto micrófono no las estaría ayudando mucho".

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Acto seguido, lanzó una advertencia: "Después de tanto hablar por mí, hoy les toca leer las verdades que dice la Justicia. Estén atentas que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios".

A modo de cierre, Icardi hizo referencia a un supuesto reclamo relacionado con su vehículo: "PD: No vayas más al Automotor a pedir por mi camioneta, no está a mi nombre. Dejaste una deuda de $4.000 pidiendo informes y pateando muebles".

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