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Aseguran que Martín Migueles invitó a pelear a Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda: "Lo arreglamos de otra manera"

Rodrigo Lussich reveló detalles del tenso cruce entre el futbolista y la actual pareja de la empresaria, que habría incluido una provocación y una invitación a pelear.

¿Lo amenazó? El conductor de Intrusos aseguró que en medio de la pelea hubo un tenso ida y vuelta entre el empresario y el delantero.

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Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.
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Allanaron a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones a su hija Francesca

Según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos, el cruce estuvo marcado por una serie de indirectas y una presunta invitación a pelear, que habría elevado aún más la tensión entre ambos.

Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera”, leyó textualmente el conductor al dar a conocer las palabras que Migueles le habría dirigido al delantero.

De acuerdo con lo explicado por Lussich, Icardi habría interpretado las palabras de la actual pareja de Wanda como una amenaza. “Es ahí donde se da por amenazado”, aclaró el periodista sobre el momento en que el enfrentamiento habría alcanzado su punto de mayor tensión.

Allanaron a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones a su hija Francesca

Luego de que el juez Orlando Abel Díaz lo eximiera de prisión, Mauro Icardi fue allanado este domingo por la Policía bonaerense en el marco de la causa que lo investiga por "lesiones leves agravadas" a su hija Francesca a raíz de la denuncia que realizó Wanda Nara.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento Villa La Ñata y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro. Durante el operativo también estuvo presente personal del Sistema de Emergencia Social de Tigre, perteneciente al área de Infancia.

Elementos secuestrados tras el allanamiento.

Elementos secuestrados tras el allanamiento.

De la mansión del exfutbolista en el barrio privado La Isla de Nordelta la Policía se llevó una computadora MAcBook Apple, el dispositivo desde donde la niña de 11 años habría contactado a su madre; un teléfono iPhone 17 PRO, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate a nombre de Francesca Icardi.

De acuerdo a las capturas de chats compartidas por la periodista Naiara Vecchio, la nena le escribió a Martín Migueles y le envió un mail a Wanda desde la computadora pidiéndole a ambos que la fueran a buscar "como sea". "Me pegó y arrancó de los pelos", le contó la niña a la pareja de su madre y agregó: "Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas".

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