Mateo Sujatovich: "No hice muchas cosas locas por amor, soy un chabón normal"

Otras de las canciones nostálgicas del disco producido por Nico Cotton, son Chocarnos Contra La Pared, Lo mejor, Te lo voy a decir y Parte de mí. Y si de extrañar se trata, C5N quiso saber qué fue lo más loco que hizo Mateo Sujatovich por amor, y el cantante, luego de bromear al respecto, se definió como una persona común: "No sé si hice muchas locuras por amor, soy un chabón normal”.

Una curiosidad con respecto al cantante y compositor es que, dentro de sus playslit diarias se puede encontrar a The Who, Taylor Swift, Pescado Rabioso y Charly García, pero no aparece su propia banda. En referencia a esto, Mateo le explicó a C5N que "no escucha Conociendo Rusia” y que sus discos anteriores los puso hace poco “porque hacía mucho que no los escuchaba".

Conociendo Rusia presentó Jet Love.jpg

El full video de Jet Love se grabó en la Universidad Nacional de La Matanza, locación que fue elegida por los hangares que todavía perduran en el predio de San Justo. "Es increíble la universidad de La Matanza, me flasheó. Está construida como en un espacio tiempo extraño”, reveló Mateo.

Además, el cantante se refirió a la movilización universitaria por la educación pública del pasado martes 23 de abril: “Este es un país en que la gente siempre salió a la calle a decir lo que tenía para decir. Y mientras lo puedan hacer bien, eso tiene que poder pasar y no le tienen que romper mucho los huevos al pueblo. Hay que dejar que el pueblo diga y haga lo que siente”.

"Lo que más me gusta de Conociendo Rusia es que veo el reflejo de la gente en las canciones. Eso es lo más especial, porque cantar podés cantar todos los días, pero que alguien venga y te cante una canción es una locura", finalizó Mateo. Conociendo Rusia presentará Jet Love en vivo el próximo 6 de septiembre en el Movistar Arena y las entradas ya se encuentran a la venta.