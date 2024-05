Abel Pintos anunció que este año no cantará más en Argentina: qué pasó

El cantante sorprendió a todos tras revelar porqué no volverá a presentarse en los escenarios nacionales.

El cantante Abel Pintos confirmó que se tomará al menos 6 meses de descanso de los escenarios argentinos , por lo que no volverá a presentarse como mínimo hasta 2025.

Mateo Sujatovich: "No hice muchas cosas locas por amor, soy un chabón normal"

En diálogo con el programa América Noticias, Abel Pintos se encargó de confirmar la noticia: "No es que me esté planteando tomarme un descanso, sino que sí voy a detener la gira hasta fin de año aquí en Argentina ". De esta manera, rompió los corazones de todos sus fanáticos y por eso se dispuso a justificar su llamativa decisión.

"Porque después de casi 30 años de música he decidido empezar a tomar con mayor seriedad mi camino en otros países, después de haber cumplido muchos sueños en Argentina y en los países hermanos Uruguay y Chile, tengo la ilusión de poder cumplir otro montón de sueños que tengo en estos 30 años de música y 40 de vida", explicó el cantante. Con esto, dejó en claro que su objetivo es triunfar en el exterior.

Abel Pintos Abel Pintos venía siendo el intérprete del himno en los partidos de la Selección argentina. Redes sociales

Por eso, le hizo un pedido muy especial a sus fans: "Para eso necesito tiempo, y dedicar ese tiempo a viajar, a compartir situaciones, momentos en el escenario y fuera con público de otros países como México por ejemplo, desde donde me convocan mucho, donde hay mucho público esperándome pero nunca me tomé el tiempo de poder ir a recorrerlo con tiempo y dedicación". Así, no pudo ocultar su ilusión por ser un éxito en otros lugares.

Para finalizar, detalló qué hará durante los próximos meses: "Ahora, desde mayo a noviembre me voy a dedicar a viajar, tengo una gira en Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos y Canadá". Todo esto evidencia que Abel Pintos ya tiene planificado un intento de triunfar en Latino y Norteamérica.