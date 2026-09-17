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Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

"Los esperamos con mucho amor", se lee al comienzo del papel decorado en el centro con una peonía o una flor de loto azul elaborada con un estilo en acuarelas. ¿Qué significan los colores y ese tipo de planta para el futuro de la pareja?

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

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Algunos detalles del casamiento entre la estrella pop y el futbolista.
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El primer símbolo que llama la atención en el rectángulo de papel es una peonía o flor de loto azul sobre un fondo celeste, con un estilo similar a la pintura en acuarela. La imagen da la sensación de una obra de arte colgada en una pared, ya que los bordes de la flor se parecen al marco de un cuadro.

La invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul filtrada por la prensa.

La invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul filtrada por la prensa.

La cantante construyó buena parte de su estética más reciente en torno al azul y la flor en ese tono concentra una capa extra de sentido: el azul se asocia a la serenidad, la confianza, la fidelidad y la profundidad emocional, como enumeró el periodista Gustavo Mendez en su posteo en Instagram. En una invitación de casamiento, esa paleta sugiere un amor tranquilo y duradero, sin estridencias.

La acuarela, a diferencia de una ilustración botánica precisa, transmite delicadeza y cercanía: es una técnica que se asocia a lo hecho a mano, a lo emocional, a lo que no busca la perfección técnica sino la expresión genuina. Lo mismo transmiten los nombres del futbolista y la cantante en una tipografía similar a la letra manuscrita. "Los esperamos con mucho amor", indicó la pareja sobre el papel, como la oración más extensa del frente de la invitación.

Qué significa la peonía o la flor de loto

Ambas flores son nativas de Oriente y fueron introducidas en algún momento de la historia a Europa o Estados Unidos. En el budismo, el significado de la flor de loto es la pureza del cuerpo y del alma. En la naturaleza, esta flor tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles, como las zonas pantanosas, de allí que sea frecuentemente asociada con los complejos procesos vitales que debe enfrentar el ser humano.

Peonía (izquierda) y flor de loto (derecha).

Peonía (izquierda) y flor de loto (derecha).

Mientras que la peonía simboliza la conexión con la abundancia del universo y la capacidad de transformación personal. Al abrirse de un pequeño capullo a una flor espectacular, evoca la idea de crecimiento, gratitud y renovación. En muchas tradiciones asiáticas, las peonías son portadoras de buena fortuna y un recordatorio para vivir con agradecimiento.

Sin importar de qué flor se trate, el mensaje es claro: la pareja atravesará un momento de transformación que los cambiará para siempre.

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